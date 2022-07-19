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Биржа Тегерана запустила торги парой «иранский риал — рубль»

На Тегеранской бирже начались торги валютной парой риал/рубль, сообщает
 иранское агентство IRNA.
Lenta.ru
Позиция на торгах открыта в рамках подписанных между Тегераном и Москвой соглашений о развитии межбанковского и валютного сотрудничества.
BFM.ru
"Открытие торгов парной валютой "рубль/иранский риал" является важным шагом в развитии экономических отношений между Ираном и Россией", - заявил Салехабади.
РИА Новости
Риал и рубль торгуются по тем же правилам, что и другие пары валют, в том числе доллар и евро.
ТАСС

Подробнее о событии

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