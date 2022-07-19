Член парламента Финляндии и Государственного совета по спорту Тимо Хейнонен, комментируя ситуацию с голкипером Иваном Федотовым, заявил, что западные страны и Национальная хоккейная лига (НХЛ) готовы предоставить российским спортсменам политическое убежище.
Президент России заявил, что запуск газопровода «Северный поток-2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, при том, что половина мощностей этого газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) британец Карл Фроч высказался об ожидаемом титульном реванше между супертяжеловесами Александром Усиком и Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.