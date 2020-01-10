Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксБиржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»

"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.
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с чего всё началось
Московская биржа отказалась считать перешедшими в свободное обращение квазиказначейские акции «Газпрома», проданные в ноябре 2019 года его дочерней компанией «Газпром газораспределение», сообщает
 Forbes.
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