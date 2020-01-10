с чего всё началось

"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.

Политика Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета В момент последнего сеанса связи с диспетчерами пилоты разбившегося в Иране лайнера Boeing 737, принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины», сообщили, что полет проходит в штатном режиме.

Гаджеты В России рекордно подешевел iPhone 7 В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.

Политика СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Финансы Курс доллара опустился ниже 61 рубля В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.

Культура Винокур выступил против приостановки выпуска «Смехопанорамы» Юморист Владимир Винокур в беседе с РИА Новости выступил против приостановки выпуска передачи "Смехопанорама", поскольку у нее и у ее ведущего Евгения Петросяна много поклонников.

Фигурное катание Грузинские фигуристы имеют шанс на медали юношеской Олимпиады Грузинские фигуристы Алина Бутаева и Лука Берулава занимают третье место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Зимних юношеских Олимпийских играх, которые стартовали в Лозанне (Швейцария).

Политика Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.

Политика Рашид Нургалиев экстренно едет в Абхазию В последний раз Нургалиев приезжал в Абхазию в прошлом июне – тогда он провел с Хаджимбой переговоры по проблемам обеспечения региональной безопасности и участвовал в совещании аппаратов Совбезов двух стран.

Происшествия Шестиклассник устроил стрельбу в школе в Мексике Ученик шестого класса в городе Торреон на севере Мексики пришел в школу с огнестрельным оружием и устроил стрельбу со смертельным исходом.

Футбол Фанату «Ман Сити» запретили посещать матчи за оскорбления Стерлинга Фанат "Манчестер Сити" получил запрет на посещение футбольных матчей в течение пяти лет за оскорбления на расовой почве в адрес нападающего манкунианцев Рахима Стерлинга, сообщает Sky Sports.

Наука Активность мозга младенцев и родителей синхронизировалась во время игры Ранее исследователи уже показывали, что активность мозга взрослых людей синхронизируется во время беседы, а в новой работе ученые решили проверить, происходит ли то же самое во время игры — основного способа коммуникации между младенцами и их родителями.

Футбол Роман Пилипчук возглавил «Спартак-2» Как сообщает Sport24, 52-летний Роман Пилипчук возглавил «Спартак – 2». Пилипчук работал ассистентом главного тренера «Спартака» с июня 2016 по май 2018 года.

Авто Водители допускают пять ошибок при заправке Автомобилисты частенько становятся жертвами воров, которые периодически подкарауливают таких забывчивых водителей, отправившихся оплачивать заправку и забывшими заблокировать двери.