Экономика
ИнтерфаксБиржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»
"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Политика
Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета
В момент последнего сеанса связи с диспетчерами пилоты разбившегося в Иране лайнера Boeing 737, принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины», сообщили, что полет проходит в штатном режиме.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Политика
В графике Путина нет встречи с Лукашенко
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Финансы
Курс доллара опустился ниже 61 рубля
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 61 рубль 22 мая 2018 года.
Культура
Винокур выступил против приостановки выпуска «Смехопанорамы»
Юморист Владимир Винокур в беседе с РИА Новости выступил против приостановки выпуска передачи "Смехопанорама", поскольку у нее и у ее ведущего Евгения Петросяна много поклонников.
Фигурное катание
Грузинские фигуристы имеют шанс на медали юношеской Олимпиады
Грузинские фигуристы Алина Бутаева и Лука Берулава занимают третье место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на Зимних юношеских Олимпийских играх, которые стартовали в Лозанне (Швейцария).
Футбол
Тренер «Барселоны» Вальверде согласовал уход из клуба
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Биатлон
Объявлены составы сборных России на биатлонные эстафеты в Оберхофе
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Политика
Рашид Нургалиев экстренно едет в Абхазию
В последний раз Нургалиев приезжал в Абхазию в прошлом июне – тогда он провел с Хаджимбой переговоры по проблемам обеспечения региональной безопасности и участвовал в совещании аппаратов Совбезов двух стран.
Происшествия
Шестиклассник устроил стрельбу в школе в Мексике
Ученик шестого класса в городе Торреон на севере Мексики пришел в школу с огнестрельным оружием и устроил стрельбу со смертельным исходом.
Футбол
Фанату «Ман Сити» запретили посещать матчи за оскорбления Стерлинга
Фанат "Манчестер Сити" получил запрет на посещение футбольных матчей в течение пяти лет за оскорбления на расовой почве в адрес нападающего манкунианцев Рахима Стерлинга, сообщает Sky Sports.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в прокате более 2 млрд рублей
Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
Наука
Активность мозга младенцев и родителей синхронизировалась во время игры
Ранее исследователи уже показывали, что активность мозга взрослых людей синхронизируется во время беседы, а в новой работе ученые решили проверить, происходит ли то же самое во время игры — основного способа коммуникации между младенцами и их родителями.
Политика
США оценили потери Ирана из-за санкций Трампа
Госсекретарь США Майк Помпео оценил потери Ирана из-за санкций США.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился
Супруга шоумена утверждает, что женится со своим мужем уже в четвертый раз.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Футбол
Роман Пилипчук возглавил «Спартак-2»
Как сообщает Sport24, 52-летний Роман Пилипчук возглавил «Спартак – 2». Пилипчук работал ассистентом главного тренера «Спартака» с июня 2016 по май 2018 года.
Авто
Водители допускают пять ошибок при заправке
Автомобилисты частенько становятся жертвами воров, которые периодически подкарауливают таких забывчивых водителей, отправившихся оплачивать заправку и забывшими заблокировать двери.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, раскритиковав Трампа
Актриса Шэрон Стоун назвала в интервью с журналом GQ президента РФ Владимира Путина сильным лидером, раскритиковав главу Соединенных Штатов Дональда Трампа.