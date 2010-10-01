В понедельник, 13 июля, стало известно, как рынок ценных бумаг отреагировал на сообщение об аварии в посёлке Тухард Красноярского края. Акции «Норникеля» упали в цене на 1.2% до 18 328 рублей. В Следственном комитете по факту аварии возбудили уголовное дело.

Биржа отреагировала на аварию в посёлке Тухард падением акций «Норникеля»

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