Происшествия
Ореанда-НовостиБиржа отреагировала на аварию в посёлке Тухард падением акций «Норникеля»
В понедельник, 13 июля, стало известно, как рынок ценных бумаг отреагировал на сообщение об аварии в посёлке Тухард Красноярского края. Акции «Норникеля» упали в цене на 1.2% до 18 328 рублей. В Следственном комитете по факту аварии возбудили уголовное дело.
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Общество
Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru вчера в 10:46
Общество
Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак
Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
ToDay News Ufa 05:42
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Яна Рудковская поссорились из-за сумок Louis Vuitton
В сети разыгрывают сумки от Louis Vuitton. В этом гиве приняли участие Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие селебрити.
Srnsk 05:07
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Гаджеты
Xiaomi сломала новейший смартфон на чистом Android
Известно, что Xiaomi Mi A3 работает на чистом Android без каких-либо дополнительных включений от MIUI, а также Xiaomi Mi A3 входит в программу Android One.
ToDay News Ufa 06:15
Политика
Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала
Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
Происшествия
Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП
Михаил Ефремов не предлагал никому взяток после аварии, в результате которой погиб человек, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 05:24
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск 07:30
Футбол
Клопп отреагировал на решение по апелляции «Манчестер Сити» в суде
Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play (завышение спонсорских доходов).
РИА Новости 08:09
Армия и оружие
В Ереване сообщили о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном
РИА Новости 06:53
Происшествия
В Петербурге у актера «Улицы разбитых фонарей» похитили ребенка
Санкт-Петербург, 14 июля 2020, 15:04 — REGNUM Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Поздняков обратился в полицию с заявлением о похищении его ребенка.
REGNUM 08:04
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
Фигурное катание
Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» по версии ISU
Народные новости 11 июля в 13:08
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Футбол
Форварда «Зенита» включили в рейтинг лучших нападающих «Барселоны»
Рейтинг составили спортивные аналитики из издания «Give me Sport», взяв во внимание 20 – летнюю историю команды, и присвоили Малкому 24 – ую строчку.
CT news 02:12
Общество
Текслер уволил начальника управления делами губернатора
Алексей Текслер освободил от должности управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Евгения Алексеева.
Znak.com 06:21
Хоккей
Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» подписал контракт с Капризовым
Звездный нападающий московского ЦСКА и чемпион Олимпиады-2018 в составе сборной России Кирилл Капризов подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ "Миннесота Уайлд".
Газета.Ru 05:41
Политика
Госдума в первом чтении приняла закон об отчуждении территорий
Госдума приняла в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму отчуждение территорий, пишет ТАСС.
Газета.Ru 07:00
Здоровье
Вторая волна пандемии в Британии может унести жизни 120 тыс. человек
Британские эксперты Академии медицинских наук сделали некие вычисления, которые привели к выводу, что Великобритания во время второй волны пандемии коронавируса может потерять порядка 120 000 людей.
ToDay News Ufa 07:58
Политика
Песков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства Владимира Путина с его ручкой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:01
Здоровье
В Петербурге развернули 9184 койки для коронавирусных больных
Сегодня в Северной столице для пациентов с COVID-19 развернуто 9184 койки. Из них 8333 коек предназначены для взрослых и 851 – для детей.
Piter.tv 07:53
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Технологии
В Роскачестве составили рейтинг лучших музыкальных приложений
Роскачество протестировало около 20 самых популярных в России стриминговых музыкальных приложений для iOS и Android.
Телеканал Санкт-Петербург 05:38
Здоровье
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что возникновение второй волны COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности.
Деловое.ТВ 12 июля в 08:49
Здоровье
В Ростовской области коронавирус выявлен у 99 человек за сутки
На 14 июля в Ростовской области у 10 922 человек подтвержден коронавирус COVID-19.
Kursk.com 04:08