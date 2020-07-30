Экономика

ИзвестияИзвестияБиржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

Минимальное пособие по безработице должно быть равно прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе за II квартал прошлого года, считают в ФНПР. Максимальную же выплату стоит установить на уровне средней зарплаты в субъекте.
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Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

По расчетам «Известий», если идею профсоюзов поддержат, выплаты безработным могут достигнуть 12–51 тыс. рублей в среднем по стране. В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату.
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