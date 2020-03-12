Экономика
Татар-информРынки США закрылись крупнейшим падением с 1987 года
На рынках США 12 марта произошел крупнейший с октября 1987 года обвал основных котировок. Об этом со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи сообщает ТАСС. Так, американский промышленный индекс Dow Jones потерял 2352,60 пункта (9,99%) и опустился до отметки 21 тыс. 200,62 пункта.
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с чего всё началось
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.РБКвчера в 17:22
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Лондонская и Нью-Йоркская фондовые биржи закрылись с рекордными падениями с 1987 года
Коммерсантъвчера в 16:46
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