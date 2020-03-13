Экономика
Inc-news.ruРынки США пережили крупнейшее падение с 1987 года
В первый раз на текущей неделе торги на биржах США приостановили 9 марта на фоне падения нефтяных котировок. Тогда это произошло впервые с момента начала мирового финансово-экономического кризиса 2008 года.
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Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения»
Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.
Технологии
Игрокам в Pokémon Go разрешили ловить покемонов не выходя из дома
Pokémon Go — бесплатная мобильная игра с дополненной реальностью, вышедшая в 2016 году.
Здоровье
Коронавирус на Украине: в городе Радомышль ввели чрезвычайное положение
Киев, 13 марта 2020, 11:30 — REGNUM В украинском городе Радомышль (Житомирская область), где зафиксирован случай заражения одной жительницы коронавирусом, сегодня, 12 марта, введено чрезвычайное положение, передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Здоровье
В РЖД создали штаб по предупреждению завоза коронавируса
Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров сообщил, что в компании создали штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Наука
Обнародованы сроки заразности носителей китайского коронавируса
Заражённые коронавирусом COVID-19 распространяют инфекцию 20-37 дней после возникновения первых симптомов.
Общество
Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев
Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
Политика
Украина на две недели закроет границу для иностранцев
Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Происшествия
Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге
Общество
«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина
Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Кино
Премьера фильма «Форсаж 9» перенесена из-за коронавируса почти на год
Премьеру показа фильма "Форсаж 9" перенесли практически на год из-за пандемии коронавируса.
Политика
Аваков заявил о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
Выступавший с предложением министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что конкретный список закрытых пунктов пропуска и режим перехода границы будет утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Энергетика
Новак: Россия может восстановить сокращенную добычу в апреле
Россия в апреле может восстановить всю добычу, сокращенную по сделке ОПЕК+ с октября 2018 года - около 200 тысяч баррелей в сутки, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Экономика
Forbes: 20 богатейших людей мира за день обеднели на $78 млрд
Совокупное состояние 20 богатейших людей мира в четверг уменьшилось на $78 млрд в результате самого сильного с 1987 года обвала мировых фондовых индексов, пишет Forbes.
Кино
Съемки фильма «Шан-Чи и Легенда Десяти колец» остановлены
По словам инсайдеров, студия находилась на стадии съемок первого блока фильма, когда было принято решение приостановить работу.
Общество
Чехия запретила гражданам покидать страну и въезжать иностранцам
Чехия с 16 марта закрывает границы для иностранцев и запрещает выезд гражданам во избежание распространения коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Происшествия
Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег
В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Наука
Вращением ядра атома научились управлять с помощью электрического поля
Несчастный случай во время эксперимента помог ученым доказать, что ядром атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим.
Армия и оружие
На «Северной верфи» спущен на воду корвет «Ретивый»
Корабль строится для Черноморского флота России Судостроительный завод "Северная верфь" провел спуск на воду корвета "Ретивый", сообщило Piter.tv.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции
Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавируса
Этапы Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба "королевских гонок".
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса во всем мире
В Турции предлагают перенести туристический сезон на месяц из-за пандемии.
Биатлон
Васильев: Насколько я знаю, Юрлова не собирается заканчивать карьеру
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о том, надо ли Екатерине Юрловой-Перхт завершать карьеру.
Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Гаджеты
Новое обновление сломало Windows у пользователей
Пользующиеся Windows 10 люди рассказали, что после обновления система не работает корректно. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.