В первый раз на текущей неделе торги на биржах США приостановили 9 марта на фоне падения нефтяных котировок. Тогда это произошло впервые с момента начала мирового финансово-экономического кризиса 2008 года.

Рынки США пережили крупнейшее падение с 1987 года

Экономика Назван главный победитель от обрушения нефти Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.

Музыка Группа Little Big представила песню для «Евровидения» Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.

Здоровье Коронавирус на Украине: в городе Радомышль ввели чрезвычайное положение Киев, 13 марта 2020, 11:30 — REGNUM В украинском городе Радомышль (Житомирская область), где зафиксирован случай заражения одной жительницы коронавирусом, сегодня, 12 марта, введено чрезвычайное положение, передает корреспондент ИА REGNUM.

Здоровье В РЖД создали штаб по предупреждению завоза коронавируса Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров сообщил, что в компании создали штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Политика Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Общество Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.

Политика Украина на две недели закроет границу для иностранцев Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Общество «Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.

Политика Аваков заявил о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР Выступавший с предложением министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что конкретный список закрытых пунктов пропуска и режим перехода границы будет утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Энергетика Новак: Россия может восстановить сокращенную добычу в апреле Россия в апреле может восстановить всю добычу, сокращенную по сделке ОПЕК+ с октября 2018 года - около 200 тысяч баррелей в сутки, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Общество Чехия запретила гражданам покидать страну и въезжать иностранцам Чехия с 16 марта закрывает границы для иностранцев и запрещает выезд гражданам во избежание распространения коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.

Общество В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий "С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.