Экономика

Inc-news.ruInc-news.ruРынки США пережили крупнейшее падение с 1987 года

В первый раз на текущей неделе торги на биржах США приостановили 9 марта на фоне падения нефтяных котировок. Тогда это произошло впервые с момента начала мирового финансово-экономического кризиса 2008 года.
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Все ведущие американские индексы выросли на открытии почти на 6%

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Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась крупнейшим обвалом с 1987 года

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Фондовый рынок США накануне закрылся крупнейшим падением с 1987-го года

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Биржевые индексы Азии падают после обвала Dow Jones почти на 10%

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6 крупных обвалов рынка акций США

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Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

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Биржи США закрылись резким падением до 9,3%

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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:00, Ашберн
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За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Группа Little Big представила песню для «Евровидения»

Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.
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Игрокам в Pokémon Go разрешили ловить покемонов не выходя из дома

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Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
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Обнародованы сроки заразности носителей китайского коронавируса

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Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
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Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
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Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге

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Аваков заявил о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР

Выступавший с предложением министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что конкретный список закрытых пунктов пропуска и режим перехода границы будет утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
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Новак: Россия может восстановить сокращенную добычу в апреле

Россия в апреле может восстановить всю добычу, сокращенную по сделке ОПЕК+ с октября 2018 года - около 200 тысяч баррелей в сутки, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Forbes: 20 богатейших людей мира за день обеднели на $78 млрд

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Съемки фильма «Шан-Чи и Легенда Десяти колец» остановлены

По словам инсайдеров, студия находилась на стадии съемок первого блока фильма, когда было принято решение приостановить работу.
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Чехия запретила гражданам покидать страну и въезжать иностранцам

Чехия с 16 марта закрывает границы для иностранцев и запрещает выезд гражданам во избежание распространения коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша.
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Несчастный случай во время эксперимента помог ученым доказать, что ядром атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим.
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Корабль строится для Черноморского флота России Судостроительный завод "Северная верфь" провел спуск на воду корвета "Ретивый", сообщило Piter.tv.
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Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции

Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.
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Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавируса

Этапы Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба "королевских гонок".
Газета.Ru 08:50
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Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
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В Турции предлагают перенести туристический сезон на месяц из-за пандемии.
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Васильев: Насколько я знаю, Юрлова не собирается заканчивать карьеру

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о том, надо ли Екатерине Юрловой-Перхт завершать карьеру.
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В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
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Новое обновление сломало Windows у пользователей

Пользующиеся Windows 10 люди рассказали, что после обновления система не работает корректно. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.
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