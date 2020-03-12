Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов. Показатель стал худшим с 1987 года. Таких провалов не происходило даже в Великую депрессию.

Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

Общество На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате коронавируса, умерла женщина в Житомирской области, Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий.

Музыка Группа Little Big представила песню для «Евровидения» Санкт-Петербург, 13 марта 2020, 08:40 — REGNUM Клип на песню Uno, с которой на «Евровидении» выступит петербургская группа Little Big, представлен в эфире программы «Вечерний Ургант».

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.

Общество В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий "С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.

Политика Аваков заявил о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР Выступавший с предложением министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что конкретный список закрытых пунктов пропуска и режим перехода границы будет утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Политика Украина на две недели закроет границу для иностранцев Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Общество Чехия запретила гражданам покидать страну и въезжать иностранцам Чехия с 16 марта закрывает границы для иностранцев и запрещает выезд гражданам во избежание распространения коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Армия и оружие Турция объявила России ультиматум по Сирии Турция объявила России новый ультиматум по Сирии. Глава Минобороны Анкары заявил, что страна не выведет собственные войска из Идлиба.

Общество Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.

Политика Британия поддерживает идею России провести саммит «пятёрки» Великобритания поддерживает идею президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН.

Общество ВОЗ объявила коронавирус пандемией По данным сервиса Университета Джонса Хопкинса на 12 марта, в мире зарегистрировано 124, 6 тысячи случаев заражения коронавирусом на территории более чем 100 стран.

Энергетика Новак: Россия не видит условий к возвращению к ОПЕК+ Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва в настоящий момент не видит условий для возвращения к сделке по сокращению нефти в рамках ОПЕК+.