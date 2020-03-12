Экономика
РИА НовостиБиржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов. Показатель стал худшим с 1987 года. Таких провалов не происходило даже в Великую депрессию.
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Общество
На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате коронавируса, умерла женщина в Житомирской области, Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения»
Санкт-Петербург, 13 марта 2020, 08:40 — REGNUM Клип на песню Uno, с которой на «Евровидении» выступит петербургская группа Little Big, представлен в эфире программы «Вечерний Ургант».
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Происшествия
Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Наука
Обнародованы сроки заразности носителей китайского коронавируса
Заражённые коронавирусом COVID-19 распространяют инфекцию 20-37 дней после возникновения первых симптомов.
Происшествия
Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев
Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
Финансы
Пике гривны на Украине: уже внутренняя паника, но еще не катастрофа
Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 25,86 грн. Таким образом, гривна по отношению к доллару упала еще на 24 копейки.
Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Политика
Аваков заявил о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
Выступавший с предложением министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что конкретный список закрытых пунктов пропуска и режим перехода границы будет утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Политика
Украина на две недели закроет границу для иностранцев
Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Здоровье
В Белоруссии число случаев коронавируса выросло до 27
Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии возросло до 27.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Общество
Чехия запретила гражданам покидать страну и въезжать иностранцам
Чехия с 16 марта закрывает границы для иностранцев и запрещает выезд гражданам во избежание распространения коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Технологии
В Швеции изготовят детали для российских ракет «Союз»
Коммерческие пуски российских ракет «Союз» будут комплектоваться системой крепления спутников от шведского производителя RUAG Space.
Армия и оружие
Турция объявила России ультиматум по Сирии
Турция объявила России новый ультиматум по Сирии. Глава Минобороны Анкары заявил, что страна не выведет собственные войска из Идлиба.
Финансы
Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке
Ипотечные ставки могут вырасти на фоне ослабления рубля, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
Политика
Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию
Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Хоккей
Матчи «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» пройдут без зрителей
Общество
В России семь заболевших коронавирусом выписали из больниц
Четыре человека — граждане России, Китая и Италии, у которых диагностировали новый коронавирус, выздоровели и выписаны из российских медучреждений.
Общество
Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса
Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.
Происшествия
Самолёт Екатеринбург — Петербург возвращается в аэропорт вылета
Екатеринбург, 13 марта 2020, 16:33 — REGNUM Вылетевший из Екатеринбурга самолёт до Птербурга возвращается в аэропорт «Кольцово».
Политика
Британия поддерживает идею России провести саммит «пятёрки»
Великобритания поддерживает идею президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН.
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавируса
Этапы Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба "королевских гонок".
Общество
ВОЗ объявила коронавирус пандемией
По данным сервиса Университета Джонса Хопкинса на 12 марта, в мире зарегистрировано 124, 6 тысячи случаев заражения коронавирусом на территории более чем 100 стран.
Энергетика
Новак: Россия не видит условий к возвращению к ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва в настоящий момент не видит условий для возвращения к сделке по сокращению нефти в рамках ОПЕК+.
Происшествия
Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае
Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Шоу-бизнес