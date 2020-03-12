Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБиржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов. Показатель стал худшим с 1987 года. Таких провалов не происходило даже в Великую депрессию.
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Все ведущие американские индексы выросли на открытии почти на 6%

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6 крупных обвалов рынка акций США

Вести.Ru06:31

Биржи США закрылись резким падением до 9,3%

RT на русскомвчера в 16:21

Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась крупнейшим обвалом с 1987 года

ТАССвчера в 18:05

Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

РИА Новостивчера в 16:38

Американские биржи закрылись с наихудшим падением за три десятилетия

Ведомостивчера в 17:25

Биржевые индексы Азии падают после обвала Dow Jones почти на 10%

Газета.Ru02:31
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:52, Ашберн
Общество

На Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате коронавируса, умерла женщина в Житомирской области, Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий.
РИА Новости 09:35
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения»

Санкт-Петербург, 13 марта 2020, 08:40 — REGNUM Клип на песню Uno, с которой на «Евровидении» выступит петербургская группа Little Big, представлен в эфире программы «Вечерний Ургант».
REGNUM 01:40
Общество

В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 09:10
Происшествия

Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге

Российская газета 05:45
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Наука

Обнародованы сроки заразности носителей китайского коронавируса

Заражённые коронавирусом COVID-19 распространяют инфекцию 20-37 дней после возникновения первых симптомов.
UfaTime.ru 10 марта в 11:26
Происшествия

Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев

Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
RT на русском 09:43
Финансы

Пике гривны на Украине: уже внутренняя паника, но еще не катастрофа

Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 25,86 грн. Таким образом, гривна по отношению к доллару упала еще на 24 копейки.
REGNUM 06:43
Общество

В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:41
Политика

Аваков заявил о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР

Выступавший с предложением министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что конкретный список закрытых пунктов пропуска и режим перехода границы будет утвержден на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
РБК 07:28
Политика

Украина на две недели закроет границу для иностранцев

Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Интерфакс 09:19
Здоровье

В Белоруссии число случаев коронавируса выросло до 27

Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии возросло до 27.
Газета.Ru 07:47
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 04:25
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае

Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Дни24 11 марта в 13:44
Общество

Чехия запретила гражданам покидать страну и въезжать иностранцам

Чехия с 16 марта закрывает границы для иностранцев и запрещает выезд гражданам во избежание распространения коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша.
Газета.Ru 08:30
Технологии

В Швеции изготовят детали для российских ракет «Союз»

Коммерческие пуски российских ракет «Союз» будут комплектоваться системой крепления спутников от шведского производителя RUAG Space.
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Армия и оружие

Турция объявила России ультиматум по Сирии

Турция объявила России новый ультиматум по Сирии. Глава Минобороны Анкары заявил, что страна не выведет собственные войска из Идлиба.
Piter.tv 05:43
Финансы

Мутко предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке

Ипотечные ставки могут вырасти на фоне ослабления рубля, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
РБК вчера в 09:52
Политика

Все российские регионы поддержали закон о поправке в Конституцию

Все 85 регионов России поддержали закон об изменениях в Конституции РФ.
Газета.Ru 04:24
Хоккей

Матчи «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» пройдут без зрителей

Телеканал UTV 05:00
Общество

В России семь заболевших коронавирусом выписали из больниц

Четыре человека — граждане России, Китая и Италии, у которых диагностировали новый коронавирус, выздоровели и выписаны из российских медучреждений.
Парламентская газета 08:56
Общество

Роспотребнадзор посоветовал дезинфицировать гаджеты из-за коронавируса

Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.
РБК 02:16
Происшествия

Самолёт Екатеринбург — Петербург возвращается в аэропорт вылета

Екатеринбург, 13 марта 2020, 16:33 — REGNUM Вылетевший из Екатеринбурга самолёт до Птербурга возвращается в аэропорт «Кольцово».
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Британия поддерживает идею России провести саммит «пятёрки»

Великобритания поддерживает идею президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН.
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Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавируса

Этапы Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба "королевских гонок".
Газета.Ru 08:50
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ВОЗ объявила коронавирус пандемией

По данным сервиса Университета Джонса Хопкинса на 12 марта, в мире зарегистрировано 124, 6 тысячи случаев заражения коронавирусом на территории более чем 100 стран.
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Новак: Россия не видит условий к возвращению к ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва в настоящий момент не видит условий для возвращения к сделке по сокращению нефти в рамках ОПЕК+.
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Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае

Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
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«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
РИА Новости вчера в 15:03
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Адвокат оценил, что может получить Самойлова после развода с Джиганом

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