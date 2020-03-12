Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБиржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов. Такой показатель стал худшим с 1987 года. Таких провалов не происходило даже в Великую депрессию.
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Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась крупнейшим обвалом с 1987 года

ТАСС18:05

На фондовой бирже в США произошел крупнейший за 30 лет обвал котировок

Российская газета19:12

Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

РИА Новости16:38

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

РБК17:22

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Lenta.ru20:09

Американская биржа закрылась рекордным падением с 1987 года

Вести.Ru17:57

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

Газета.Ru16:15
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Армия и оружие

США нанесли удары по позициям группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке

Соединённые Штаты нанесли удары по пяти складам с оружием группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке.
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У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
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Гран-при Австралии может быть отменен

Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
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Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.
РИА Новости 19:02
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Мишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной XXI века»

Председатель российского правительства Михаил Мишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной XXI века».
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Доходы бюджета Псковской области увеличены на 743 миллиона рублей

В целом доходы бюджета на 2020 год составили 37 миллиардов 482 миллиона 909 тысяч рублей, расходы – 38 миллиардов 994 миллиона 129 тысяч рублей.
Луки-Ньюс 06:59
Экономика

Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей

Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Ведомости 10:13
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Чехия приостанавливает выдачу шенгенских виз

С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, приостанавливается прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз.
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В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
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Иностранцы отменили туры в Россию на полмиллиарда рублей

Общая стоимость аннулированных заявок составила порядка 500 млн рублей, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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От парализованного актера Алексея Янина съехала жена

36-летний российский актер Алексей Янин, звезда сериалов "Клуб", "Дочки-матери", "Фурцева", "Опережая выстрел", продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, который он пережил в 2015 году.
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GTA 6 могут анонсировать 20 марта

Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
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Финансы

Эксперты: более 60 регионов РФ могут остаться без запасов ликвидности

Аналитики из агентства "Национальные кредитные рейтинги" подготовили отчет, в котором сообщили, что более 60 российских регионов в этом году могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
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Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

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Финансы

Курс доллара превысил 74 рубля впервые за четыре года

Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс евро достигал 84,02 руб. – в последний раз евро превышал отметку 84 рубля в феврале 2016 года.
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Госдума обсудит индивидуализацию ОСАГО

Москва, 12 марта 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 12 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, направленный на индивидуализацию ОСАГО, сообщает ИА REGNUM.
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Экономика

Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас

Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
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Экономика

Кудрин допустил в России рост бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.
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Политика

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
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Epic Games купила компанию, работавшую над созданием God of War

Кэри, США, 13 марта 2020, 02:07 — REGNUM Epic Games приобрела студию Cubic Motion, которая ранее работала над созданием анимации в играх God of War и Spider-Man.
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Назван очаг нового глобального экономического кризиса

Если коронавирус приведет к новому глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
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Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
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Ермак и Козак прибыли в Минск для переговоров по Донбассу

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РБК вчера в 07:12
Гаджеты

Everspin и GlobalFoundries продлили соглашение о совместной разработке MRAM до норм 12 нм

Компания Everspin Technologies сообщила о дополнении соглашения с GlobalFoundries (GF), предусматривающего совместную разработку магниторезистивной памяти с переносом момента (Spin-Transfer Torque MRAM или STT-MRAM).
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Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 12:31
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
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