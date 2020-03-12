с чего всё началось

Торги завершились через пять минут после их старта. Биржа в США закрылась с рекордным падением с 1987 года. Индексы упали более чем на 7%. Затем торги возобновили, но индексы продолжили снижаться.

Биржа в США закрылась с рекордным падением с 1987 года

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