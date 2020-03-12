Экономика
Деловое.ТВБиржа в США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Торги завершились через пять минут после их старта. Биржа в США закрылась с рекордным падением с 1987 года. Индексы упали более чем на 7%. Затем торги возобновили, но индексы продолжили снижаться.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.РБКвчера в 17:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:52, Ашберн
Общество
Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта
Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Политика
Украина закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса
Украина закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Общество
США обвиняют россиянина в мошенничестве на $26 млн
США обвиняют гражданина России Дениса Сотникова в мошенничестве на более чем $26 млн, сообщается на сайте американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Шоу-бизнес
Джиган рассказал о своем состоянии из реабилитационного центра
Поклонники после неоднозначных прямых эфиров рэпера в Instagram забили тревогу из-за нестабильного психического состояния Джигана.
Армия и оружие
На «Северной верфи» спущен на воду корвет «Ретивый»
Корабль строится для Черноморского флота России Судостроительный завод "Северная верфь" провел спуск на воду корвета "Ретивый", сообщило Piter.tv.
Космос
Видео воссоздает опасное путешествие Аполлона 13 вокруг Луны
Астронавты на борту космического корабля «Аполлон-13» пережили взрыв и сократили подачу кислорода для своего сложного путешествия, 14 апреля 1970 года: 25-минутный проход над противоположной стороной луны, без связи с Землей.
Футбол
ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные
В связи с эпидемией коронавируса ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy S20
Футбол
Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Космос
Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Энергетика
Эр-Рияд сделал Минску выгодное предложение по нефти
Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы
Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
Общество
Врач из Италии описала смерть умирающих от коронавируса
Врач из итальянской больницы рассказала о последних минутах жизни тех, кто умирает от коронавируса.
Здоровье
Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием
Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Здоровье
Стали известны симптомы коронавирусной инфекции у детей
Китайские ученые из Медицинского университета Гуанчжоу и Научно-технологического университета Макао пришли к такому выводу, изучив десять случаев развития коронавирусной инфекции у детей, родственники или знакомые которых заразились SARS-CoV-2 в первой половине февраля.
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Футбол
Сульшер: «Мне пришлось многое менять»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о процессе перестройки команды.
Политика
Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин
Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Биатлон
Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Авто
В России появилась базовая комплектация Skoda Karoq
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на кроссовер Skoda Karoq в начальной комплектации Active с двигателем 1.4 TSI и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
По данным Bloomberg, Белый дом вынудил Индонезию отказаться от приобретения у России истребителей Су-35.
Энергетика
Белоусов прогнозирует «новую устойчивую реальность» с ценой нефти $35
России предстоит жить в «новой устойчивой реальности» с ценой нефти в $35 за баррель, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Кино