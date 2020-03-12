Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВБиржа в США закрылась с рекордным падением с 1987 года

Торги завершились через пять минут после их старта. Биржа в США закрылась с рекордным падением с 1987 года. Индексы упали более чем на 7%. Затем торги возобновили, но индексы продолжили снижаться.
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 CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБКвчера в 17:22

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Фондовый рынок США накануне закрылся крупнейшим падением с 1987-го года

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Вести.Ru06:31
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Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров компании, говорится в заявлении компании.
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Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

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Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

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На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

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Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
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Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия, пишут СМИ со ссылкой на источники.
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Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
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