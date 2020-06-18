с чего всё началось

В начале недели стоимость топлива дважды устанавливала исторический максимум. Цена бензина Аи-92 снизилась на 0,1% и составляет 50,94 тыс. руб. за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 1% и торгуется на уровне 48,19 тыс. руб. за тонну.

Политика Путин: Крым всегда был российским Москва, 21 июня 2020, 14:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским, и проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, с этим нужно согласиться. 471

Футбол Марко Николич не считает проблемой недовольство фанатов уходом Семина Главный тренер "Локомотива" Марко Николич сказал, что не видит ничего плохого в том, что болельщики московского футбольного клуба выражают недовольство уходом из команды Юрия Семина.

Происшествия СМИ сообщили о ранении россиянина, заступившегося за девушку В Москве 29-летний мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Политика Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята. 11K

Общество ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. 2K

Общество Вице-президент США отказался произносить фразу Black Lives Matter Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс в рамках беседы с журналистами отказался произносить фразу Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет значение") и объяснил, почему так поступил. 19

Политика На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины. 480

Здоровье Мясников назвал продукты, снижающие холестерин Александр Мясников, медик и телеведущий, перечислил продукты, которые способны снизить уровень холестерина в крови. 26

Политика Сыну кандидата на пост президента Белоруссии предъявили обвинение Минск, 21 июня 2020, 17:31 — REGNUM Эдуарду Бабарико, который является сыном претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и руководителем его избирательного штаба, следователи предъявили обвинение. 13

Происшествия В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве коллег Сотрудник ОМВД России в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми. 528

Общество Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45. 622

Общество Военных пенсионеров ожидает повышение пенсий с 1 октября Индексация пенсий военных пенсионеров и сотрудников силовых ведомств может стать ежегодной, если граждане проголосуют за поправки к Конституции, где данная норма по повышению пенсий будет внесена. 11