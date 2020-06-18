Энергетика
КоммерсантъБиржевая цена Аи-95 впервые за неделю снизилась
В начале недели стоимость топлива дважды устанавливала исторический максимум. Цена бензина Аи-92 снизилась на 0,1% и составляет 50,94 тыс. руб. за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 1% и торгуется на уровне 48,19 тыс. руб. за тонну.
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с чего всё началось
Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович объяснил в среду, 17 марта, в беседе с газетой «Вечерняя Москва» подорожание бензина АИ-95, цена которого на бирже достигла 56,7 тыс. рублей за тонну.Известия17 июня в 18:26
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Политика
Путин: Крым всегда был российским
Москва, 21 июня 2020, 14:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским, и проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, с этим нужно согласиться.
REGNUM 07:54
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
Футбол
Марко Николич не считает проблемой недовольство фанатов уходом Семина
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич сказал, что не видит ничего плохого в том, что болельщики московского футбольного клуба выражают недовольство уходом из команды Юрия Семина.
РИА Новости 13:29
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Общество
С 1 августа российские пенсионеры получат прибавку к пенсии
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Происшествия
СМИ сообщили о ранении россиянина, заступившегося за девушку
В Москве 29-летний мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщил телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 13:17
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
Общество
Вице-президент США отказался произносить фразу Black Lives Matter
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс в рамках беседы с журналистами отказался произносить фразу Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет значение") и объяснил, почему так поступил.
Аргументы недели вчера в 04:58
Происшествия
Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка
В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
Политика
The Conversation (Австралия): почему российские музыканты инди больше не поют по-английски (The Conversation)
В середине 2010-х в музыке инди наступил период языкового перехода.
ИноСМИ 08:13
Политика
На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности
Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
REGNUM 04:16
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
Здоровье
Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Александр Мясников, медик и телеведущий, перечислил продукты, которые способны снизить уровень холестерина в крови.
ToDay News Ufa 07:19
Политика
Сыну кандидата на пост президента Белоруссии предъявили обвинение
Минск, 21 июня 2020, 17:31 — REGNUM Эдуарду Бабарико, который является сыном претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и руководителем его избирательного штаба, следователи предъявили обвинение.
REGNUM 10:31
Происшествия
Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
Происшествия
В Воркуте задержан полицейский, подозреваемый в убийстве коллег
Сотрудник ОМВД России в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
BFM.ru вчера в 05:49
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Общество
Военных пенсионеров ожидает повышение пенсий с 1 октября
Индексация пенсий военных пенсионеров и сотрудников силовых ведомств может стать ежегодной, если граждане проголосуют за поправки к Конституции, где данная норма по повышению пенсий будет внесена.
ИнфоСМИ 11:59
Кино
Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
Оригинальный трейлер:В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало», приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
КиноПоиск 12:04
Гаджеты
Blu-ray плееры Samsung перестали работать
Пользователи массово пожаловались на Blu-ray плееры Samsung — устройства просто перестали работать.
Ferra 06:48
Космос
«Гонец-М» впервые будет запущен на новой ракете-носителе уже осенью
Популярная механика 19 июня в 03:55
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
Игры
Выход Cyberpunk 2077 снова отложен. Релиз перенесли на ноябрь
Bookmaker-ratings.ru 18 июня в 15:52
Политика
Остановитесь: глава ЛНР обратился к Зеленскому
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обстрелы, которые ведут украинские силовики.
News.ru вчера в 01:49
Армия и оружие
На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску
«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.
РБК вчера в 23:33