с чего всё началось

В начале недели стоимость топлива дважды устанавливала исторический максимум. Цена бензина Аи-92 снизилась на 0,1% и составляет 50,94 тыс. руб. за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 1% и торгуется на уровне 48,19 тыс. руб. за тонну.

Общество Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. 1,3K

Общество Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда». 131

Происшествия Петра Верзилова задержала полиция Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов задержан полицией и доставлен в отделение. 302

Политика Володин рассказал о преимуществах поправок к Конституции Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что все поправки к Конституции направлены на то, чтобы сделать Россию сильнее и повысить благосостояние граждан. 278

Политика Пушков заявил о гибели американского мифа Непрекращающиеся волны протестов и погромы, которые происходят в США, доказывают, что время Штатов закончилось, а миф о «граде на холме» мертв. 123

Политика Forbes: Путин преподал Западу урок истории Президент России Владимир Путин преподал Западу урок истории. Такое мнение высказал журналист Джеймс Роджерс. 3

Общество Роскосмос показал снимки кольцеобразного затмения Солнца Как сообщало ИА REGNUM, кольцеобразное солнечное затмение с максимальной фазой случилось 21 июня в 9:40 мск и его максимально было видно в Африке, Азии, КНР и в акватории Тихого океана. 641

Здоровье Заведующая рассказала о работе в «красной зоне» в Тверской области Заведующая инфекционным госпиталем в Нелидовской ЦРБ Екатерина Богданова рассказала о работе в «красной зоне» в Тверской области.

Политика В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2» Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». 688

Экономика В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.

Здоровье Простой популярный продукт поможет снизить сахар в крови Медики считают, что яблоки позволяют контролировать уровень сахара в крови людей, но для этого фрукт лучше всего включать в рацион регулярно. 1

Политика Путин прокомментировал выход республик из состава СССР Путин назвал причину распада СССР При этом после выхода из состава СССР некоторые республики получили территории, которые раньше принадлежали имперской России. 2

Путешествия Курорты Краснодарского края снова принимают гостей Спрос на отдых в Краснодарском крае в этом году вырос из-за сложности посещения заграничных курортов. 8