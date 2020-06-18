с чего всё началось

В начале недели стоимость топлива дважды устанавливала исторический максимум. Цена бензина Аи-92 снизилась на 0,1% и составляет 50,94 тыс. руб. за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 1% и торгуется на уровне 48,19 тыс. руб. за тонну.

Экономика ФНС разъяснила порядок представления формы 6-НДФЛ при изменении ОКТМО Налоговая служба разъяснила порядок заполнения представления расчета по форме 6-НДФЛ при изменении кода ОКТМО (письмо ФНС России от 15 июня 2020 г. № БС-4-11/9769).

Экономика Экономист перечислил несколько способов, как накопить большую пенсию Жители РФ могут обеспечить себе компенсации к пенсии несколькими способами. Об этом заявил экономист Константин Юрченко.

Футбол В ЦСКА ответили на слова Селюка, который обвинил Гончаренко в расизме В московском ЦСКА ответили на слова агента Дмитрия Селюка, который обвинил наставника красно-синих Виктора Гончаренко в расизме.

Происшествия Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона". 138

Путешествия Курорты Краснодарского края снова принимают гостей Спрос на отдых в Краснодарском крае в этом году вырос из-за сложности посещения заграничных курортов. 6

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева улетела с маленькой дочерью из Москвы Недавно популярная телеведущая Лера Кудрявцева разместила в разделе Stories своего микроблога Instagram серию коротких видеороликов, демонстрирующих её в компании годовалой дочери в салоне самолета. 2

Здоровье Мясников назвал опасные симптомы при головной боли Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела. 102

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 191

Политика На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины. 480

Теннис Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов У одного из участников турнира — болгарского теннисиста Григора Димитрова был выявлен коронавирус.

Общество Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 104

Общество Сыну претендента в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение 18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом, когда поехал в ЦИК сдавать часть собранных в его поддержку подписей. 20

Религия Мятежный схиигумен Сергий предложил патриарху сложить полномочия Свердловский схиигумен Сергий (Романов), попавший под суд после призывов к неповиновению церковному руководству и властям, заявил, что патриарху Кириллу и двум митрополитам следует сложить полномочия. 1,8K

Политика Путин прокомментировал выход республик из состава СССР Путин назвал причину распада СССР При этом после выхода из состава СССР некоторые республики получили территории, которые раньше принадлежали имперской России. 1