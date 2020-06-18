Энергетика
КоммерсантъБиржевая цена Аи-95 впервые за неделю снизилась
В начале недели стоимость топлива дважды устанавливала исторический максимум. Цена бензина Аи-92 снизилась на 0,1% и составляет 50,94 тыс. руб. за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 1% и торгуется на уровне 48,19 тыс. руб. за тонну.
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с чего всё началось
Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович объяснил в среду, 17 марта, в беседе с газетой «Вечерняя Москва» подорожание бензина АИ-95, цена которого на бирже достигла 56,7 тыс. рублей за тонну.Известия17 июня в 18:26
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Политика
Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александр Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране.
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Экономика
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Налоговая служба разъяснила порядок заполнения представления расчета по форме 6-НДФЛ при изменении кода ОКТМО (письмо ФНС России от 15 июня 2020 г. № БС-4-11/9769).
Гарант 19 июня в 09:39
Армия и оружие
Украине предрекли катастрофу в случае удара по Новороссийску
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Экономика
Экономист перечислил несколько способов, как накопить большую пенсию
Жители РФ могут обеспечить себе компенсации к пенсии несколькими способами. Об этом заявил экономист Константин Юрченко.
Народные новости 16:25
Футбол
В ЦСКА ответили на слова Селюка, который обвинил Гончаренко в расизме
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Газета.Ru 16:28
Политика
Путин назвал визит украинского руководства в Москву неизбежным
Украинские власти посетят Москву для переговоров с российскими коллегами, считает президент РФ Владимир Путин.
iReactor 07:07
Происшествия
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Утечка топлива из емкости произошла на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии.
Известия 16:20
Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости 16:26
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом
В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
Путешествия
Курорты Краснодарского края снова принимают гостей
Спрос на отдых в Краснодарском крае в этом году вырос из-за сложности посещения заграничных курортов.
Вести.Ru 02:35
Наука
Человеческий ген увеличил объем мозга у обезьян-игрунок
МИР 24 19 июня в 04:04
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева улетела с маленькой дочерью из Москвы
Недавно популярная телеведущая Лера Кудрявцева разместила в разделе Stories своего микроблога Instagram серию коротких видеороликов, демонстрирующих её в компании годовалой дочери в салоне самолета.
OAnews 11:33
Технологии
Инженеры завода Sony показали фото с PlayStation 5 в руках
На фотографии присутствуют трое мужчин. Видно, что они сотрудники завода Sony.
iReactor 15:16
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела.
Evo-rus.com 02:11
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости 07:19
Политика
На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности
Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
REGNUM 04:16
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
Общество
В Германии установили памятник Ленину
Известия вчера в 18:25
Теннис
Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов
У одного из участников турнира — болгарского теннисиста Григора Димитрова был выявлен коронавирус.
Вести.Ru 14:53
Общество
Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР
С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22
Общество
Сыну претендента в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом, когда поехал в ЦИК сдавать часть собранных в его поддержку подписей.
Коммерсантъ 10:13
Музыка
Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 млн
Агентство Associated Press отметило, что на аукционе продали акустическую гитару Martin D-18E, на которой музыкант исполнил композиции «About a Girl» и «All Apologies».
Mockva.ru 04:31
Религия
Мятежный схиигумен Сергий предложил патриарху сложить полномочия
Свердловский схиигумен Сергий (Романов), попавший под суд после призывов к неповиновению церковному руководству и властям, заявил, что патриарху Кириллу и двум митрополитам следует сложить полномочия.
РБК 19 июня в 15:59
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Путин назвал причину распада СССР При этом после выхода из состава СССР некоторые республики получили территории, которые раньше принадлежали имперской России.
Sputnik Таджикистан 08:52
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 04:15
Шоу-бизнес
Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми
Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 08:32