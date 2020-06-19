Энергетика
КоммерсантъБиржевая цена Аи-95 впервые за неделю снизилась
В начале недели стоимость топлива дважды устанавливала исторический максимум. Цена бензина Аи-92 снизилась на 0,1% и составляет 50,94 тыс. руб. за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 1% и торгуется на уровне 48,19 тыс. руб. за тонну.
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Эксперты спрогнозировали, насколько увеличатся цены на бензин за лето
Комсомольская правдавчера в 06:06
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Политика
В Кремле назвали отношения России и Польши плохими
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных.
Газета.Ru 07:52
Шоу-бизнес
Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов
Николай Басков, исполнитель из РФ, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на котором можно увидеть, насколько сильно он похудел за последние несколько недель.
Discover24 06:44
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Политика
Путин призвал «задавить» коронавирус в регионах
Опыт медицинских работников из Москвы поможет побороть распространение коронавируса в российских регионах в ближайшее время, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 08:00
Происшествия
В Башкирии нашли тела двух детей, пропавших осенью
Отмечается, что погибшими детьми оказались 5-летний и 8-летний сыновья Артема Мазова, "пропавшие без вести в октябре 2019 года" В данный момент следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжают поиски пропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.
ТАСС 06:24
Политика
Володин заявил, что после Путина придёт Путин
Глава РФ Владимир Путин заложил систему развития страны на много лет вперёд.
News.ru 18 июня в 09:19
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Политика
Верховный суд отклонил иск о голосовании по конституции
Верховный суд России отклонил иск Геннадия Рудяка о проведении всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля, об этом сообщили в пресс-службе суда.
ФАН 18 июня в 05:18
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
Футбол
«Тоттенхэм» разделил очки с «Манчестер Юнайтед»
Советский спорт 01:35
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone и iOS
Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone.
Деловое.ТВ вчера в 06:16
Происшествия
Опубликована личная переписка семьи Захарова о компенсации от Ефремова
Семья погибшего в аварии Сергея Захарова опубликовала личную переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации от актера Михаила Ефремова.
Профиль вчера в 01:09
Шоу-бизнес
Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м.
Российская газета вчера в 05:15
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Общество
Российские эскимосы оценили оскорбительность мороженого «эскимо»
Российские эскимосы не обижаются из-за названия мороженого «эскимо».
Lenta.ru 08:28
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Футбол
Агент Рами ответил на обвинения владельца «Сочи»
Футбольный агент Рубен Хавьер Косо Руиз, представляющий интересы французского защитника Адиля Рами, отреагировал на слова владельца «Сочи» Бориса Ротенберга в адрес игрока.
Евро-футбол.ру 06:32
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Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
iReactor вчера в 09:24
Наука
Человеческий ген удвоил толщину коры мозга у обезьян
Экономика сегодня вчера в 10:21
Космос
Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу
Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей.
AstroNews.ru 17 июня в 11:47
Транспорт
ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений
Столичный центр организации дорожного движения сообщает о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений в связи с дождем.
РИА Новости 08:52
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru вчера в 10:24
Футбол
«Урал» и «Рубин» объявили составы на матч чемпионата России
Екатеринбургский "Урал" и казанский "Рубин" определились с составами на матч 23-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 06:41
Политика
Путин пообещал заняться вопросом строительства детской краевой больницы в Забайкалье
Президент России Владимир Путин пообещал отдельно заняться вопросом строительства нового здания детской краевой больницы в Чите, действующему корпусу которой 96 лет.
ТАСС 08:08
Шоу-бизнес
Мечты о ребенке: что загадала на день рождения жена Александра Цекало
Александр Цекало устроил романтический праздник в честь дня рождения супруги.
StarHit.ru вчера в 16:30
Политика
В Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня
RT на русском 07:55
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия вчера в 12:42
Футбол
Жириновский призвал отменить результат матча «Сочи» – «Ростов»
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить результат матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов».
Metaratings 08:40
Шоу-бизнес
Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном
Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными снимками. Почти на каждой странице - портрет Петросяна.
ТВ Центр вчера в 05:54