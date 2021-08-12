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Биржевая цена бензина АИ-92 обновила исторический максимум

Биржевая цена автомобильного бензина марки «Регуляр-92» (АИ-92) в европейской части России обновила исторический максимум и превысила отметку в 58 тыс. руб. за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи.
РБК
Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 августа.
РИА Новости
Дизельное топливо подешевело на 0,42%, до 51,02 тыс. рублей за тонну.
ТАСС
Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании о ценах на нефтепродукты в России 9 августа сказал, что запрет на экспорт топлива из России все еще остается на повестке и может быть введен в случае ухудшения ситуации на рынке.
РИА Новости

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Биржевая цена бензина АИ-92 обновила исторический максимум
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Биржевая цена бензина АИ-92 обновила исторический максимум
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