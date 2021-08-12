За работу по совместительству в период болезни пособие могут уменьшить

Сервис, который возьмет на себя работу с персоналом При этом, как напомнили консультанты Роструда, трудовым законодательством не установлен запрет работнику, ушедшему на больничный по основной работе, продолжать трудиться по совместительству.