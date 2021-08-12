Биржевая цена автомобильного бензина марки «Регуляр-92» (АИ-92) в европейской части России обновила исторический максимум и превысила отметку в 58 тыс. руб. за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи.
Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании о ценах на нефтепродукты в России 9 августа сказал, что запрет на экспорт топлива из России все еще остается на повестке и может быть введен в случае ухудшения ситуации на рынке.
Сервис, который возьмет на себя работу с персоналом При этом, как напомнили консультанты Роструда, трудовым законодательством не установлен запрет работнику, ушедшему на больничный по основной работе, продолжать трудиться по совместительству.
"Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора", - заявил ТАСС высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли.