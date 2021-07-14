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Биржевая цена бензина АИ-92 обновила исторический максимум

Цены на бензин АИ-92 и сжиженные углеводородные газы (СУГ) по итогам торгов во вторник, 13 июля, обновили исторические максимумы, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Цена бензина АИ-92 выросла за день на 0,46%, до 56 тыс. руб. за тонну.В источнике

С чего всё началось

Биржевая цена бензина Аи-92 продолжает бить исторические рекорды в России

На прошлой неделе марка превысила исторический максимум мая 2018 года, после чего немного снизилась. Бензин Аи-95 также торгуется близко к рекорду, который был установлен в июле 2020 года — 59 602 рубля. По итогам торгов понедельника цена Аи-95 на бирже составила 59 207 рублей за тонну.
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