Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в пятницу вновь обновила рекорд и достигла 57,43 тыс. руб. за тонну. Это на 1,28% выше, чем днем ранее, следует из данных торгов.

с чего всё началось

Предыдущий исторический максимум зафиксировали 17 и 18 июня. До этого бензин АИ-95 дороже всего стоил в июне 2018 года. Бензин АИ-92 по итогам сегодняшних торгов подорожал на 0,32 процента — до 50,608 тысячи рублей за тонну.

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