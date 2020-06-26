Энергетика
РИА НовостиБиржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Предыдущий исторический максимум зафиксировали 17 и 18 июня. До этого бензин АИ-95 дороже всего стоил в июне 2018 года. Бензин АИ-92 по итогам сегодняшних торгов подорожал на 0,32 процента — до 50,608 тысячи рублей за тонну.
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Происшествия
Суд оправдал обвиняемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери россиянина
В Татарстане суд оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, которого обвиняли в изнасиловании своей полуторагодовалой дочери.
Lenta.ru 09:40
Экономика
Путин поручил правительству утвердить план развития Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу — до 2035 года.
Известия 10:33
Общество
К журналисту Павлу Лобкову пришла полиция
Полицейские опросили журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова, сообщил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев.
Lenta.ru 10:39
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
Фигурное катание
Тутберидзе и Орсер поборются за звание лучшего тренера сезона
Спорт день за днем 10:38
Происшествия
Пашаев: у Ефремова случился сердечный приступ
ПолитРоссия 02:42
Происшествия
Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей
В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео.
Lenta.ru 09:03
Общество
Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа».
BFM.ru 09:41
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Наука
Обнаружены новые частицы у Солнца
В ядре Солнца происходит процесс сливания гелия с водородом при протон-протонной цепной реакции, которая в свою очередь является источником 99 процентов энергии Солнца.
Evo-rus.com вчера в 02:19
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ вчера в 04:53
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
Общество
Россиянина Буркова приговорили к девяти годам тюрьмы в США
Суд Александрии, штат Вирджиния, приговорил гражданина России Алексея Буркова, обвиняемого в киберпреступлениях, к девяти годам тюрьмы.
Газета.Ru 10:46
Общество
В ПФР рассказали о грядущей индексации пенсий в России
О получении средств по новым правилам рассказал председатель правления ПФР Максим Топилин.
Народные новости 07:22
Политика
В Нидерландах предложили перенести рассмотрение дела МН17 на 2021 год
Амстердам, 26 июня 2020, 12:50 — REGNUM Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 на январь-февраль 2021 года.
REGNUM 05:50
Здоровье
Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.
Inc-news.ru вчера в 13:22
Технологии
Sony пообещала 3,5 млн рублей за взлом игровой консоли PS4
Sony пообещала 3,5 млн рублей (более 50 тыс. долларов) за взлом игровой консоли PS4.
Astera вчера в 06:04
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Политика
Европа отказалась открыть границы для россиян с 1 июля
Спешить делать шенгенскую визу пока не стоит - ЕС отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы 1 июля.
Газета.Ru 06:20
Политика
Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает
Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается.
ТАСС 07:55
Гаджеты
Первый достаточно объёмный тест одного из самых уникальных процессоров Intel. На что способен пятиядерный Core i5-L16G7?
Что касается графического ядра, тестов маловато.
iXBT.com 10:39
Космос
Китай успешно завершил развертывание навигационной спутниковой сети
Эхо Москвы 23 июня в 21:06
Технологии
В iPhone появилась «зловещая» функция
В новой операционной системе для iPhone iOS 14 появилась функция распознавания звуков окружающей среды.
РИА Новости 10:56
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Происшествия
Неизвестный напал на людей с ножом в Глазго
В центре Глазго неизвестный напал с ножом на людей и был застрелен полицией, сообщают британские СМИ.
Коммерсантъ 10:52
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Религия
Опальный отец Сергий проигнорировал заседание церковного суда. Решение
Опальный схиигумен Сергий отказался ехать на церковный суд.
66.ru 05:11