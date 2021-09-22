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Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд, достигнув 60 176 рублей за тонну

По итогам торгов в среду стоимость Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,6%, достигнув нового рекорда в 60 176 рублей за тонну.
ПРАЙМ
Предыдущий рекорд был зафиксирован 22 июля, когда цена поднялась до 60,03 тысячи.
Фонтанка.Ру
В то же время розничные цены на бензин, по данным Росстата, перешли к снижению с начала сентября.
ПРАЙМ
Как заявляло Минэнерго, в дальнейшем розничные цены на горючее будут меняться темпами, близкими к уровню инфляции.
РИА Новости

С чего всё началось

Цена бензина Аи-95 на бирже обновила исторический максимум
Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" по территориальному европейскому индексу выросла по итогам торгов в среду на 0,6%, до 60,18 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
ТАСС07:02

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