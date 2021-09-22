Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" по территориальному европейскому индексу выросла по итогам торгов в среду на 0,6%, до 60,18 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Зеленая энергетика в РФ стала дешевле обычной Как и ожидал "Ъ", финская Fortum, пойдя на рекордное снижение цены, получила львиную долю мощности ветроэлектростанций (ВЭС) на конкурсе программы поддержки ВИЭ на 2025 – 2027 годы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, приказал направить в неподконтрольную сирийскому правительству провинцию Идлиб дополнительный военный контингент, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в турецком правительстве.
Розничные цены на топливо снижаются в России третью неделю подряд, с 13 по 20 сентября бензин и дизельное топливо подешевели еще на 1 копейку — до 48,87 и 50,62 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.