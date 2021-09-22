Зеленский на ГА ООН приписал мюнхенской речи цитату Путина от 2015 года

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций в среду, 22 сентября, процитировал президента России Владимира Путина, при этом перепутал речи российского лидера, в ходе которых прозвучали данные слова.