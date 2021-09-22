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Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд, достигнув 60 176 рублей за тонну

Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд в России, превысив отметку 60,18 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.В источнике

С чего всё началось

Цена бензина Аи-95 на бирже обновила исторический максимум
Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" по территориальному европейскому индексу выросла по итогам торгов в среду на 0,6%, до 60,18 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
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Биржевые цены на бензин АИ-95 обновили исторический рекорд
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Цена бензина Аи-95 на бирже обновила исторический максимум
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Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд, достигнув 60 176 рублей за тонну
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