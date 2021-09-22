Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд в России, превысив отметку 60,18 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.В источнике
Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" по территориальному европейскому индексу выросла по итогам торгов в среду на 0,6%, до 60,18 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций в среду, 22 сентября, процитировал президента России Владимира Путина, при этом перепутал речи российского лидера, в ходе которых прозвучали данные слова.
Как пишут «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Boregini, хакеры атаковали серверы ВСУ, в результате чего получили доступ к закрытому «Плану наращивания обстановки» совместных украинско-натовских учений «Объединенные усилия – 2021».