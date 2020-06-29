Энергетика

RT на русскомRT на русскомБиржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

Предыдущие рекордные значения были зафиксированы 17 и 18 июня. По итогам торгов 17 июня цена АИ-95 достигала 56,7 тыс. рублей за тонну. После этого в ФАС заявляли, что проведут проверку из-за роста биржевых цен на АИ-95.
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с чего всё началось

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 29 июня выросла на 0,4% и достигла своего нового максимального значения - 58,17 тыс. рублей за тонну.
ТАСС07:05

Подробнее о событии

Вошла в историю. Цена бензина Аи-95 на бирже снова достигла рекорда

Радио Sputnik10:14

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

РИА Новости10:03

Биржевая цена бензина Аи-95 выросла до нового рекорда

Вести.Ru07:41

Биржевые цены на бензин обновили исторический рекорд

ГЛАС.RU07:54

Оптовая цена бензина Аи-95 снова обновила рекорд

Парламентская газета07:53

Стоимость бензина Аи-95 на бирже достигла нового исторического максимума

Rambler News Service08:44

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд, достигла 57,43 тыс. руб. за тонну

ТАСС26 июня в 07:18
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Происшествия

Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо

Российская газета 09:16
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Общество

Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
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Общество

В Китае вакцину от COVID-19 одобрили для военного использования

Пекин, 29 июня 2020, 15:32 — REGNUM Военное использование разрешено в Китае для рекомбинантной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной китайскими специалистами.
REGNUM 08:32
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Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
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Общество

В Германии более 30 тысяч человек подозревают по делу о педофилии

С 1 июля в Минюсте федеральной земли начнет работу группа, которая будет расследовать случаев педофилии в сети и преступления, связанные с хакерством и кибертерроризмом.
Новые Известия 08:04
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Гаджеты

Samsung представила новые QLED-телевизоры по цене от 824 до 4570 долларов

Самая доступная версия предлагается по цене около 824 долларов, а старшая версия стоит 4570 долларов.
iXBT.com 05:44
Здоровье

97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

По информации Роспотребнадзора на утро понедельника, 29 июня, за сутки еще у 97 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:23
1,3K
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
1,6K
Политика

Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
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Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM 06:23
15
Политика

Рекордный обвал рейтинга президента Зеленского зафиксирован на Украине

Если в сентябре 2019 года рейтинг Зеленского составлял 56,1 процента, то в настоящее время это всего лишь 25,3 процента.
Политическая Экспертиза вчера в 07:46
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Политика

Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага

Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК вчера в 11:38
35
Политика

МВД Белоруссии начало проверку еще одного соперника Лукашенко

Белорусское МВД заявило о начале проверки в отношении Валерия Цепкало, который участвует в выборах президента и является соперником Александра Лукашенко.
РБК 09:54
1
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
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Экономика

Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:15
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Футбол

РПЛ: «Оренбург» и «Динамо» ждут предписания от Роспотребнадзора

Футбольные клубы "Оренбург" и "Динамо" (Москва) ждут предписаний от Роспотребнадзора, на основании которых будут приняты решения о допуске к участию в матчах 25-го тура чемпионата России, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 08:10
Здоровье

В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России

В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
Футбол

Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу

CT news 04:06
3
Политика

Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
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Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
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Происшествия

Адвокат Соколова попросил «улучшить» слух подзащитному

Как передает корреспондент ИА REGNUM, после нервного срыва у подсудимого из-за желания стороны обвинения закрыть часть судебного заседания от общественности из-за оглашения конфиденциальной переписки потерпевшей с обвиняемым, адвокат Сергей Лукьянов попросил судью оборудовать место, в котором во время заседания содержится Соколов, усилителем звука.
REGNUM 09:57
37
Общество

Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
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Игры

NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider вошли в июльскую подборку PS Plus

Rise of the Tomb Raider вышла в ноябре 2015 года на Xbox One, PlayStation 4 и ПК.
CyberSport.ru 08:40
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем

Российские истребители вылетали на перехват двух самолетов ВВС США над нейтральными водами Черного моря, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.
Российская газета 09:41
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Политика

Кремль: Публикация экзит-полов не повлияет на результат голосования

На вопрос, может ли такая публикация оказать давление на тех, кто еще не проголосовал, Песков ответил отрицательно.
Российская газета 07:24
16
Общество

Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»

Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд рублей по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском вчера в 18:31
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Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
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Политика

Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату

Tverigrad.ru 09:20
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Космос

У греческого 3000-сильного гиперкара будет крыша из металлического стекла

Крыша двухдверки будет целиком изготовлена из металлического стекла, материала с неупорядоченной структурой и очень высокой прочностью, а монокок — из синтетического волокна Zylon, которое используют для строп парашютов космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Motor 26 июня в 09:22
Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
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