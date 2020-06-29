Энергетика
RT на русскомБиржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд
Предыдущие рекордные значения были зафиксированы 17 и 18 июня. По итогам торгов 17 июня цена АИ-95 достигала 56,7 тыс. рублей за тонну. После этого в ФАС заявляли, что проведут проверку из-за роста биржевых цен на АИ-95.
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с чего всё началось
Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 29 июня выросла на 0,4% и достигла своего нового максимального значения - 58,17 тыс. рублей за тонну.ТАСС07:05
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Происшествия
Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо
Российская газета 09:16
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
Общество
В Китае вакцину от COVID-19 одобрили для военного использования
Пекин, 29 июня 2020, 15:32 — REGNUM Военное использование разрешено в Китае для рекомбинантной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной китайскими специалистами.
REGNUM 08:32
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Общество
В Германии более 30 тысяч человек подозревают по делу о педофилии
С 1 июля в Минюсте федеральной земли начнет работу группа, которая будет расследовать случаев педофилии в сети и преступления, связанные с хакерством и кибертерроризмом.
Новые Известия 08:04
Гаджеты
Samsung представила новые QLED-телевизоры по цене от 824 до 4570 долларов
Самая доступная версия предлагается по цене около 824 долларов, а старшая версия стоит 4570 долларов.
iXBT.com 05:44
Здоровье
97 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на утро понедельника, 29 июня, за сутки еще у 97 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:23
Политика
Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола
Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM 06:23
Политика
Рекордный обвал рейтинга президента Зеленского зафиксирован на Украине
Если в сентябре 2019 года рейтинг Зеленского составлял 56,1 процента, то в настоящее время это всего лишь 25,3 процента.
Политическая Экспертиза вчера в 07:46
Политика
Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага
Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК вчера в 11:38
Политика
МВД Белоруссии начало проверку еще одного соперника Лукашенко
Белорусское МВД заявило о начале проверки в отношении Валерия Цепкало, который участвует в выборах президента и является соперником Александра Лукашенко.
РБК 09:54
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
Экономика
Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:15
Футбол
РПЛ: «Оренбург» и «Динамо» ждут предписания от Роспотребнадзора
Футбольные клубы "Оренбург" и "Динамо" (Москва) ждут предписаний от Роспотребнадзора, на основании которых будут приняты решения о допуске к участию в матчах 25-го тура чемпионата России, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 08:10
Здоровье
В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России
В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Происшествия
Адвокат Соколова попросил «улучшить» слух подзащитному
Как передает корреспондент ИА REGNUM, после нервного срыва у подсудимого из-за желания стороны обвинения закрыть часть судебного заседания от общественности из-за оглашения конфиденциальной переписки потерпевшей с обвиняемым, адвокат Сергей Лукьянов попросил судью оборудовать место, в котором во время заседания содержится Соколов, усилителем звука.
REGNUM 09:57
Общество
Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»
Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
Игры
NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider вошли в июльскую подборку PS Plus
Rise of the Tomb Raider вышла в ноябре 2015 года на Xbox One, PlayStation 4 и ПК.
CyberSport.ru 08:40
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем
Российские истребители вылетали на перехват двух самолетов ВВС США над нейтральными водами Черного моря, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.
Российская газета 09:41
Политика
Кремль: Публикация экзит-полов не повлияет на результат голосования
На вопрос, может ли такая публикация оказать давление на тех, кто еще не проголосовал, Песков ответил отрицательно.
Российская газета 07:24
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд рублей по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском вчера в 18:31
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru 09:20
Космос
У греческого 3000-сильного гиперкара будет крыша из металлического стекла
Крыша двухдверки будет целиком изготовлена из металлического стекла, материала с неупорядоченной структурой и очень высокой прочностью, а монокок — из синтетического волокна Zylon, которое используют для строп парашютов космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Motor 26 июня в 09:22
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19