Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 29 июня выросла на 0,4% и достигла своего нового максимального значения - 58,17 тыс. рублей за тонну.

с чего всё началось

Предыдущие рекордные значения были зафиксированы 17 и 18 июня. По итогам торгов 17 июня цена АИ-95 достигала 56,7 тыс. рублей за тонну. После этого в ФАС заявляли, что проведут проверку из-за роста биржевых цен на АИ-95.

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