Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБиржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд

Цена автомобильного бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до 57,7 тыс. руб. за тонну, сообщает ТАСС. Это абсолютный рекорд за всю историю торгов, ранее самая высокая цена топлива фиксировалась 17 июня — 56,7 тыс. руб. за тонну.
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с чего всё началось

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 29 июня выросла на 0,4% и достигла своего нового максимального значения - 58,17 тыс. рублей за тонну.
ТАСС07:05

Подробнее о событии

На бирже установилась рекордная цена на бензин АИ-95

Газета.Ru10:36

Биржевая цена бензина АИ-95 выросла до нового максимума

Росбалт10:29

Оптовая цена бензина Аи-95 снова обновила рекорд

Парламентская газета07:53

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

РИА Новости10:03

Стоимость бензина Аи-95 на бирже достигла нового исторического максимума

Rambler News Service08:44

Бензин АИ-95 достиг рекордной биржевой цены

Московский Комсомолец10:28

Биржевая цена бензина Аи-95 выросла до нового рекорда

Вести.Ru07:41
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Происшествия

Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

РИА Новости 10:35
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Происшествия

На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды

Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета вчера в 06:22
Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
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Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM 06:23
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Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
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Происшествия

Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо

Российский актер театра, кино, ТВ и актер озвучки Владислав Третьяк напал на жену с ножом.
Российская газета 09:16
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Шоу-бизнес

Айза Анохина публично поскандалила с Настей Ивлеевой

Экспресс газета 04:44
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Происшествия

В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой

В Москве, как сообщает "МБХ Медиа", полиция начала задержания участниц пикетов В Москве задержали участниц пикетов в защиту Юлии Цветковой, обвиненной в распространении порнографии за картинку с нарисованными детьми и двумя мужчинами с надписью "Семья там, где любовь".
Московский Комсомолец 27 июня в 10:02
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Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
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Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолеты США над Черным морем

Газета.Ru 08:54
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Экономика

Система «Мир» запустила переводы в Киргизию и Узбекистан

Москва, 29 июня 2020, 09:25 — REGNUM Платежная система «Мир» запустила трансграничные денежные переводы в Киргизию и Узбекистан, пишет 29 июня газета «Коммерсант».
REGNUM 02:25
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Футбол

Решение вернуть Гончаренко в ЦСКА принял лично Орешкин, а не Гинер

Metaratings 09:52
Финансы

Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
РИА Новости 08:20
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Энергетика

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
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Политика

Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
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Авто

Xiaomi занята разработкой автомобиля

В Сети появилась информация о том, что китайский бренд Xiaomi занялся разработкой автомобиля.
Letnews.ru 03:24
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Общество

Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы

Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
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Общество

Опрос: более 60% украинцев не поддерживают сотрудничество страны с МВФ

Число жителей Украины, которые считают, что не стоит продолжать сотрудничество с МВФ и брать новые кредиты, превысило 60%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
РИА Новости 08:06
Происшествия

В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Орджоникидзевский районный суд в Перми приговорил школьного учителя к 9,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении своей ученицы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 10:23
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Общество

В Липецкой области направят на переселение людей из аварийных домов более 4,3 млрд рублей

Почти 7 тыс. жителей Липецкой области смогут переехать из аварийных домов в новые квартиры по национальному проекту "Жилье и городская среда", на эти цели до конца 2024 года планируют направить 4,34 млрд рублей.
ТАСС 09:22
4
Политика

Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
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Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
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Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 4000 на основе Zen 3 выпустят уже этой осенью

Часть источников утверждает, что Ryzen 4000-й серии с поддержкой архитектуры Zen 3 поступит в продажу не раньше 2021 года в связи с экономическими затруднениями фирмы из-за пандемии.
NewInform 10:00
4
Общество

Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19

Американская биофармацевтическая компания Gilead установила в развитых странах цену на лекарство ремдесивир, которое испытывают как возможное лечение от COVID-19, в размере 390 долларов за ампулу, сообщается на сайте компании.
РИА Новости 08:13
3
Авто

Компания УАЗ опровергла закрытие проекта по созданию «Русского Прадо»

В гамме двигателей ожидается появление новых моторов, среди которых «атмосферник» объёмом 2,5 литра, 2 бензиновых турбодвигателя и турбодизель от Ford Transit.
CarsWeek.ru 03:54
101
Общество

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
Вести.Ru 10:04
38
Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
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Футбол

ПФК ЦСКА объявил о смене технического спонсора

Московский футбольный клуб ЦСКА сообщил о смене технического спонсора команды.
RT на русском 06:48
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Общество

Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
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