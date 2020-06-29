Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБиржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд

Цена автомобильного бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до 57,7 тыс. руб. за тонну, сообщает ТАСС. Это абсолютный рекорд за всю историю торгов, ранее самая высокая цена топлива фиксировалась 17 июня — 56,7 тыс. руб. за тонну.
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Оптовые цены на бензин АИ-95 подскочили до небывалых размеров

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Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

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Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

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