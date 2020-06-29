Энергетика

ИзвестияИзвестияОптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже

Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.
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Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за тонну.
ТАССвчера в 07:05

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Исторический максимум: цена АИ-95 на бирже стала рекордной

Петербургский дневниквчера в 11:06

Оптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже

Известиявчера в 08:02

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

РИА Новостивчера в 10:03

Биржевая цена бензина Аи-95 достигла исторического максимума

Телеканал 360°вчера в 10:07

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд

Коммерсантъвчера в 08:35

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

RT на русскомвчера в 10:15

Биржевая цена бензина Аи-95 выросла до нового рекорда

Вести.Ruвчера в 07:41
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

РИА Новости вчера в 07:35
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Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Газета.Ru вчера в 14:15
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,8K
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости вчера в 17:59
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
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Общество

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года

Известия вчера в 22:24
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Здоровье

В Тульской области на коронавирус обследованы более 140 тысяч жителей

К 29 июня обследовано 140 тысяч человек.
Тульская пресса вчера в 15:34
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Армия и оружие

Пентагон прокомментировал обвинения в сговоре Москвы с «Талибаном»

Министерство обороны США не обладает фактами для признания достоверными утверждений о помощи России боевикам радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ).
Известия 00:37
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Общество

Себестоимость ракеты «Ангара» снизят на 3 млрд рублей

На сегодняшний день стоимость производства тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» составляет около семи миллиардов рублей, однако ее себестоимость к 2024 году будет снижена до четырех миллиардов рублей.
Комсомольская правда 28 июня в 21:30
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Общество

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

Организаторы поездок не рассчитывают на возобновление международного туризма. Российские туроператоры отменили июльские туры за границу.
Piter.tv 27 июня в 12:20
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Общество

Оперштаб: в Кузбассе скончался десятый пациент с коронавирусом

REGNUM вчера в 00:38
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Культура

Актер Саша Барон Коэн разыграл на митинге сторонников Трампа

Известия вчера в 01:01
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Общество

Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей

Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Транспорт

На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов

Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
REGNUM вчера в 18:05
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Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
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Происшествия

На руднике «Интернациональный» в Якутии произошло возгорание

В Главное управление МЧС России по Якутии поступило сообщение о том, что на руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе произошло возгорание погрузочно-разгрузочной машины в горной выработке.
Якутия Daily 01:44
Кино

Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена в фильме «Флэш»

Как сообщают инсайдеры, 68-летний актер Майкл Китон ведет переговоры с Warner Bros. о возвращении к роли Брюса Уэйна/Бэтмена в предстоящем фильме «Флэш», которые пока находятся на ранней стадии.
Киноафиша России вчера в 07:33
Финансы

Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.
ПРАЙМ вчера в 09:05
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

Деловое.ТВ вчера в 02:55
1,8K
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
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Авто

Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями

Новые автомобили вчера в 23:14
13
Политика

Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru вчера в 19:30
13
Здоровье

Частные клиники Екатеринбурга приостановили проведение КТ легких

Частные клиники Екатеринбурга самостоятельно приняли решение остановить проведение компьютерной томографии легких жителям города.
Екатеринбург в интернете вчера в 09:27
12
Происшествия

В Петербурге локализовали пожар на складе на территории промзоны

Сообщалось, что горит склад на территории промзоны. Площадь пожара составляла 2300 квадратных метров.
РИА Новости 01:00
10
Общество

Глава Минобрнауки России назвал самые востребованные специальности

Отвечая на вопрос премьер-министра России Михаила Мишустина о наиболее востребованных специальностях, Фальков подчеркнул, что из IT-специалистов во всём мире сегодня больше всего нужны аналитики данных.
REGNUM 01:06
5
Общество

Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК вчера в 09:17
301
Политика

Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире

В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru вчера в 14:17
375
Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
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