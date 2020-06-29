Энергетика
ИзвестияОптовая цена бензина Аи-95 обновила рекорд на бирже
Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» в ходе торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник, 29 июня, вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за одну тонну.
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с чего всё началось
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за тонну.ТАССвчера в 07:05
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Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
РИА Новости вчера в 07:35
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Газета.Ru вчера в 14:15
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости вчера в 17:59
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Общество
Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года
Известия вчера в 22:24
Здоровье
В Тульской области на коронавирус обследованы более 140 тысяч жителей
К 29 июня обследовано 140 тысяч человек.
Тульская пресса вчера в 15:34
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал обвинения в сговоре Москвы с «Талибаном»
Министерство обороны США не обладает фактами для признания достоверными утверждений о помощи России боевикам радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ).
Известия 00:37
Общество
Себестоимость ракеты «Ангара» снизят на 3 млрд рублей
На сегодняшний день стоимость производства тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» составляет около семи миллиардов рублей, однако ее себестоимость к 2024 году будет снижена до четырех миллиардов рублей.
Комсомольская правда 28 июня в 21:30
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
Организаторы поездок не рассчитывают на возобновление международного туризма. Российские туроператоры отменили июльские туры за границу.
Piter.tv 27 июня в 12:20
Общество
Оперштаб: в Кузбассе скончался десятый пациент с коронавирусом
REGNUM вчера в 00:38
Культура
Актер Саша Барон Коэн разыграл на митинге сторонников Трампа
Известия вчера в 01:01
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Транспорт
На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов
Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
REGNUM вчера в 18:05
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
На руднике «Интернациональный» в Якутии произошло возгорание
В Главное управление МЧС России по Якутии поступило сообщение о том, что на руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе произошло возгорание погрузочно-разгрузочной машины в горной выработке.
Якутия Daily 01:44
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться к роли Бэтмена в фильме «Флэш»
Как сообщают инсайдеры, 68-летний актер Майкл Китон ведет переговоры с Warner Bros. о возвращении к роли Брюса Уэйна/Бэтмена в предстоящем фильме «Флэш», которые пока находятся на ранней стадии.
Киноафиша России вчера в 07:33
Финансы
Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.
ПРАЙМ вчера в 09:05
Общество
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
Деловое.ТВ вчера в 02:55
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
Авто
Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями
Новые автомобили вчера в 23:14
Политика
Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru вчера в 19:30
Здоровье
Частные клиники Екатеринбурга приостановили проведение КТ легких
Частные клиники Екатеринбурга самостоятельно приняли решение остановить проведение компьютерной томографии легких жителям города.
Екатеринбург в интернете вчера в 09:27
Происшествия
В Петербурге локализовали пожар на складе на территории промзоны
Сообщалось, что горит склад на территории промзоны. Площадь пожара составляла 2300 квадратных метров.
РИА Новости 01:00
Общество
Глава Минобрнауки России назвал самые востребованные специальности
Отвечая на вопрос премьер-министра России Михаила Мишустина о наиболее востребованных специальностях, Фальков подчеркнул, что из IT-специалистов во всём мире сегодня больше всего нужны аналитики данных.
REGNUM 01:06
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК вчера в 09:17
Политика
Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире
В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru вчера в 14:17
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26