Энергетика
КоммерсантъБиржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд
Цена автомобильного бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до 57,7 тыс. руб. за тонну, сообщает ТАСС. Это абсолютный рекорд за всю историю торгов, ранее самая высокая цена топлива фиксировалась 17 июня — 56,7 тыс. руб. за тонну.
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с чего всё началось
Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 29 июня выросла на 0,4% и достигла своего нового максимального значения - 58,17 тыс. рублей за тонну.ТАСС07:05
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 11:21, Ашберн
Здоровье
Ни один пляж в Саратовской области не получил санэпидзаключение
"Число пациентов на амбулаторном лечении превышает число тех, кто находится на стационаре", - уточнил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Взгляд-инфо 05:39
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года
Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
Вести.Ru 10:04
Происшествия
Открытое горение ликвидировали в здании драмтеатра во Владимире
Площадь пожара, начавшегося в здании драматического театра во Владимире, увеличилась с 50 до 500 квадратных метров.
Вечерняя Москва 11:00
Политика
Глава УПЦ требует от Константинопольского патриарха новый томос
Подписание томоса со стороны Константинополя произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил, заявила каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата.
Вести.Ru 08:03
Экономика
В России создадут резерв из 300 млн защитных масок
Резерв из примерно 300 млн защитных масок и нескольких миллионов защитных костюмов создадут в России на случай второй волны коронавирусной инфекции и других новых эпидемий.
Известия 11:08
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Игры
NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider вошли в июльскую подборку PS Plus
Rise of the Tomb Raider вышла в ноябре 2015 года на Xbox One, PlayStation 4 и ПК.
CyberSport.ru 08:40
Происшествия
Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
Происшествия
В Сиэтле произошла стрельба в «автономной зоне», погиб один человек
Сиэтл, США, 29 июня 2020, 18:17 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в так называемой «автономной зоне Капитолийского холма» (CHAZ), провозглашённой участниками акций протеста в Сиэтле в американском штате Вашингтон.
REGNUM 11:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала продукты, без которых нельзя похудеть
Похудеть без клетчатки не получится, так как она выводит жир.
Evo-rus.com 10:32
Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
Авто
Xiaomi занята разработкой автомобиля
В Сети появилась информация о том, что китайский бренд Xiaomi занялся разработкой автомобиля.
Letnews.ru 03:24
Политика
Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало, и такой формат может быть использован в дальнейшем.
News.ru 08:15
Футбол
Почетный президент РФС раскритиковал систему VAR
Система видеопомощи арбитрам (VAR) становится новой проблемой российского футбола, которая сложнее судейской, считает почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
РИА Новости 09:03
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Авто
В интернете появились дебютные рендеры нового седана Lada Vesta
В интернете появились дебютные рендеры седана Lada Vesta.
Актуальные Новости 07:41
Происшествия
Семья спасла застрявшего в банке медведя
Lenta.ru 11:06
Культура
Кристина Асмус снова разделась на экране
Как уточняет Учитель, по сюжету ленты "китобои смотрят компьютер, где показана раздевающаяся девушка из секс-чата".
Российская газета 06:20
Финансы
Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
РИА Новости 08:20
Культура
Уникальная выставка картин Сальвадора Дали откроется в Плёсе
Кстати.News 10:00
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Происшествия
Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания
Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
Экономика
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия 26 июня в 17:56
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55