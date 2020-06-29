Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 29 июня выросла на 0,4% и достигла своего нового максимального значения - 58,17 тыс. рублей за тонну.

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Цена автомобильного бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до 57,7 тыс. руб. за тонну, сообщает ТАСС. Это абсолютный рекорд за всю историю торгов, ранее самая высокая цена топлива фиксировалась 17 июня — 56,7 тыс. руб. за тонну.

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