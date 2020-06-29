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Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

Предыдущие рекордные значения были зафиксированы 17 и 18 июня. По итогам торгов 17 июня цена АИ-95 достигала 56,7 тыс. рублей за тонну. После этого в ФАС заявляли, что проведут проверку из-за роста биржевых цен на АИ-95.В источнике
С чего всё началось

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 29 июня выросла на 0,4% и достигла своего нового максимального значения - 58,17 тыс. рублей за тонну.
ТАСС07:05
Подробнее о событии

Стоимость бензина Аи-95 на бирже достигла нового исторического максимума

Rambler News Service08:44

Бензин АИ-95 достиг рекордной биржевой цены

Московский Комсомолец10:28

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

РИА Новости10:03

Биржевая цена бензина АИ-95 выросла до нового максимума

Росбалт10:29

Оптовая цена бензина Аи-95 снова обновила рекорд

Парламентская газета07:53

Биржевая цена бензина Аи-95 выросла до нового рекорда

Вести.Ru07:41

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд, достигла 57,43 тыс. руб. за тонну

ТАСС26 июня в 07:18
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Назван способ экономии при уплате нового налога на воду

Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".
Назван способ экономии при уплате нового налога на воду
Народные новости04:22

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС26 июня в 14:55
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Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости08:24
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Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском07:51
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Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец02:39
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В Китае назвали три недостатка россиянок

Как отметил автор материала, внешность россиянок, привлекающая мужчин всего мира, в том числе из Китая, — самое загадочное явление, наряду со стереотипами о России про медведей и водку.
Lenta.ruвчера в 09:51
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Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости10:35
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Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Главный врач больницы в поселке Коммунарка в Москве Денис Проценко в понедельник, 29 июня, опубликовал на своей странице в Facebook инфографику, представляющую количество находящихся на лечении пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Известия05:15
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Опрос: более 60% украинцев не поддерживают сотрудничество страны с МВФ

Число жителей Украины, которые считают, что не стоит продолжать сотрудничество с МВФ и брать новые кредиты, превысило 60%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
РИА Новости08:06
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Глава УПЦ требует от Константинопольского патриарха новый томос

Подписание томоса со стороны Константинополя произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил, заявила каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата.
Вести.Ru08:03
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Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ruвчера в 09:10
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