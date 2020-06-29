Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд
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Предыдущие рекордные значения были зафиксированы 17 и 18 июня. По итогам торгов 17 июня цена АИ-95 достигала 56,7 тыс. рублей за тонну. После этого в ФАС заявляли, что проведут проверку из-за роста биржевых цен на АИ-95.В источнике
С чего всё началось
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд
Цена Аи-95 в Европейской части России на торгах 29 июня выросла на 0,4% и достигла своего нового максимального значения - 58,17 тыс. рублей за тонну.
ТАСС07:05
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