Энергетика
РИА НовостиБиржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд
Объем торгов составил 7,53 тысячи тонн, или 438 миллионов рублей. Предыдущие исторические максимумы зафиксировали 17, 18 и 26 июня. Цена бензина АИ-92 по итогам торгов составила 50,493 тысячи рублей за тонну, это на 0,23 процента ниже уровня предыдущей сессии.
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с чего всё началось
На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95. По итогам торговой сессии 29 июня стоимость этой марки топлива с поставкой в Европейской части России достигла 58,174 тысячи рублей за тонну.РИА Новости10:03
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