Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Биржевая цена бензина Аи-92 продолжает бить исторические рекорды в России

На прошлой неделе марка превысила исторический максимум мая 2018 года, после чего немного снизилась. Бензин Аи-95 также торгуется близко к рекорду, который был установлен в июле 2020 года — 59 602 рубля. По итогам торгов понедельника цена Аи-95 на бирже составила 59 207 рублей за тонну.В источнике

С чего всё началось

Биржевая цена бензина Аи-92 продолжает бить исторические рекорды в России

Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла рекордного показателя — 55 720 рублей за тонну. На прошлой неделе марка превысила исторический максимум мая 2018 года, после чего немного снизилась.
РИА Новости07:51

Подробнее о событии

Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекорд

Коммерсантъ09:24

Цена на бензин Аи-92 бьет рекорды

Piter.tv09:12

Биржевая цена бензина Аи-92 продолжает бить исторические рекорды в России

РИА Новости07:51

Биржевая цена бензина Аи-92 обновила рекордный максимум

Профиль08:51

Цены на бензин в России побили рекорд

URA.Ru08:47

Цены на бензин в России побили очередной рекорд

Lenta.ru09:04

Цена бензина Аи-92 возросла и достигла рекордного исторического максимума

Car.ru9 июля в 00:27
Интересное

Захарова рассказала, что дипломат США похитил железнодорожную стрелку под Тверью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в своем Telegram-канале о том, что один из сотрудников посольства США в России весной 2021 года похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области, тем самым подвергнув опасности пассажиров проходящих на этом участке пути поезда.
ТАСС07:36

В Кургане презентовали проект «Святые герои России»

В пятницу, 9 июля состоялась презентация проекта «Святые герои России» театра-студии «Образ», главной темой которого сохранение исторической памяти, увековечение памяти выдающихся людей и значимых событий прошлого.
Новый мир06:29

В Краснодарском крае пояснили требование к туристам о вакцинации в течение трех дней

Ранее глава края Вениамин Кондратьев разрешил заселять в гостиницы Кубани после 1 августа туристов без прививки от коронавируса при условии, что они пройдут вакцинацию в течение трех дней после заезда.
Ведомости08:22

Число прибывающих в Литву нелегальных мигрантов из Белоруссии увеличилось в 22 раза

«Число нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву через Белоруссию, значительно выросло, особенно за последний месяц, их число достигло 1,6 тыс. человек, что означает рост в 22 раза по сравнению с прошлым годом», — заявила она в ходе выступления на совместных слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по правам человека.
Известия07:49

В Германии невакцинированных против COVID-19 сотрудников предложили лишать отпуска

Глава Ассоциации врачей обязательного медицинского страхования земли Рейнланд-Пфальц Петер Хайнц заявил о необходимости лишить невакцинированных против коронавируса граждан возможности ездить в отпуск, а также посещать стадионы и бассейны.
АБН08:08

Главный терапевт России Драпкина перечислила противопоказания к прививке против COVID-19

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина рассказала о противопоказаниях к вакцинированию от коронавируса.
Уфимские Заметкивчера в 04:22