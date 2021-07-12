На прошлой неделе марка превысила исторический максимум мая 2018 года, после чего немного снизилась. Бензин Аи-95 также торгуется близко к рекорду, который был установлен в июле 2020 года — 59 602 рубля. По итогам торгов понедельника цена Аи-95 на бирже составила 59 207 рублей за тонну.

Car.ru Car.ru Профиль Ivbg.ru

С чего всё началось Биржевая цена бензина Аи-92 продолжает бить исторические рекорды в России Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла рекордного показателя — 55 720 рублей за тонну. На прошлой неделе марка превысила исторический максимум мая 2018 года, после чего немного снизилась. РИА Новости 07:51