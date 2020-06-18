с чего всё началось

Цена бензина Аи-95 второй день подряд обновляет исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. По результатам торгов 18 июня, эта марка впервые за историю наблюдений достигла отметки в 57,314 тыс. руб. за тонну.

Биржевая цена бензина Аи-95 бьет рекорды второй день подряд

Единоборства Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе. 10

Происшествия Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области. 222

Общество ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. 2K

Общество NYT назвала подростков из TikTok причиной низкой явки на митинг Трампа Предвыборный митинг президента США Дональда Трампа в городе Талса (штат Оклахома) в субботу собрал намного меньше людей, чем предполагали организаторы, чему могли способствовать подростки из социальной сети TikTok и поклонники музыкального жанра K-pop, сообщило издание New York Times.

Футбол Валерий Карпин: Чемпионат России напоминает первенство бани 19 июня «Сочи» разгромил ростовских юношей со счетом 10:1, одержав самую крупную победу в истории чемпионатов России. 7

Происшествия Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. 606

Политика Трамп попросил администрацию ограничить число тестов на коронавирус Президент Дональд Трамп заявил, что попросил свою администрацию замедлить тестирование на коронавирус, поскольку надежное тестирование выявляет слишком много случаев COVID-19. 9

Политика Президент Туркмении не приедет на парад Победы Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана. 424