Энергетика

Газета.RuГазета.RuБиржевая цена бензина Аи-95 бьет рекорды второй день подряд

Цена бензина Аи-95 второй день подряд обновляет исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. По результатам торгов 18 июня, эта марка впервые за историю наблюдений достигла отметки в 57,314 тыс. руб. за тонну.
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Эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович объяснил в среду, 17 марта, в беседе с газетой «Вечерняя Москва
» подорожание бензина АИ-95, цена которого на бирже достигла 56,7 тыс. рублей за тонну.
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Цена на бензин АИ-95 достигла своего исторического максимума

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В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
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Газета.Ru 07:41
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Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
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Валерий Карпин: Чемпионат России напоминает первенство бани

19 июня «Сочи» разгромил ростовских юношей со счетом 10:1, одержав самую крупную победу в истории чемпионатов России.
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В Германии 19 полицейских пострадали в результате беспорядков

В центре Штутгарта произошли беспорядки, в результате которых пострадали 19 полицейских.
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Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

RuNews24.ru 19 июня в 20:35
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В Киеве взорвался газ в жилом доме, двое погибли

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В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико

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СМИ сообщили о желании Гончаренко уволиться из ЦСКА

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В США поддержали предложение Литвы о ядерном арсенале России и Китая

Соединенные Штаты полностью поддерживают предложение Литвы о включении в новый договор по контролю за вооружениями всего ядерного арсенала России и Китая.
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза

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Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в конституцию.
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