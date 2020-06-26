с чего всё началось

Цена бензина Аи-95 снова побила исторический рекорд, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Марка подорожала еще на 1,28%, достигнув отметки в 57,43 тыс. руб. за тонну. На прошлой неделе цена Аи-95 уже дважды обновляла максимум.

Происшествия В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня. 2

Энергетика ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран. 29

Происшествия Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео. 153

Футбол Сегодня в Российской футбольной Премьер Лиге стартует 24-й тур Из восьми матчей тура букмекеры не принимают ставки на исход двух игр - с участием Ростова и московского Динамо.

Футбол Матч «Оренбурга» с «Краснодаром» отменили из-за коронавируса Матч 24-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и «Краснодаром» не состоится из-за коронавируса в уральском клубе, сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.

Общество Бари Алибасова госпитализировали в психиатрическую больницу Продюсера и создателя группы «На-На» Бари Алибасова 26 июня забрали в психиатрическую лечебницу. 15

Общество Рособрнадзор назвал условия перевода школьников на онлайн-обучение Как заявил временно исполняющий руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, власти хотят дать возможность ученикам на больничном продолжать получать знания дома, пишет ТАСС. 297

Общество В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев. 10

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым и людей Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым и его жителей в состав страны. 17

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб. 857

Общество В Петербурге зафиксировали вброс бюллетеней в переносную урну В Калининском районе петербуржец запечатлел, как две женщины вбрасывают бюллетени в переносную урну для голосования с надписью УИК № 505. 34

Общество Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия» Пользователь «ВКонтакте» раскрыл личность американского полицейского с татуировкой со словом «Россия», который обеспечивал безопасность на одной из акций протеста в начале июня в Хьюстоне, штат Техас. 16

Шоу-бизнес Наташа Королева примерила длинную челку Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.

Происшествия В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского. 46

Общество Вирусологи оценили возможность второй волны коронавируса в России Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что о вероятности еще одной волны заболеваемости в России подтверждает схожая ситуация в других странах. 1K

Политика Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию. 329

Общество В Воронежской области продлили режим самоизоляции Власти Воронежской области приняли решение продлить введённый в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального правительства. 45