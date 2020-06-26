Энергетика
Деловое.ТВСтоимость бензина АИ-95 на бирже обновила исторический рекорд
Как сообщает агентство "РИА Новости", цена бензина АИ-95 на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимальной отметки за всю историю наблюдений с июня 2018 года. По итогам сегодняшний торгов стоимость бензина выросла на 1,25% по сравнению с данными на 25 июня.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 09:54, Ашберн
Армия и оружие
Стелс-бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400
Что происходит 08:05
Общество
Серебренникова приговорили к условному сроку
Мещанский суд Москвы в пятницу приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку за хищение почти 129 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:39
Общество
Минкультуры решило исключить «трагические сюжеты про творцов и деньги»
«Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами», — пояснила Любимова.
РБК 08:30
Политика
Израиль передумал аннексировать Иорданскую долину
Как писала ранее газета Times of Israel, в Вашингтоне могут заявить Израилю, что не все желаемые территории нужно аннексировать сразу, а предложат сделать это поэтапно, начав с территорий, прилегающих к Иерусалиму.
Интерфакс 08:34
Общество
Депутаты Госдумы предложили штрафовать за навязывание прививок
Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит наказание за навязывание родителям прививок для детей.
Политсовет 05:02
Происшествия
В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
REGNUM 04:52
Гаджеты
В сети появились характеристики нового смартфона Xiaomi Redmi 9A
Redmi 9A будет оснащен экраном диагональю 6,53 дюйма и с поддержкой HD+.
Деловое.ТВ 09:06
Интернет
YouTube тестирует съемку 15-секундных видео через приложение
Коммерсантъ 06:06
Авто
Немцы потребовали возобновить продажи Lada в Европе
В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС.
Известия 04:06
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Общество
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция
К журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову пришла полиция, сообщает Telegram-канал «Апологии протеста».
Ведомости 08:27
Кино
Netflix показал сестру Шерлока Холмса
Потоковый сервис Netflix представил первые кадры из фильма под названием "Энола Холмс", сюжет которого будет построен вокруг сестры знаменитого английского детектива, придуманного писателем Артуром Конан Дойлом.
Kinonews.ru вчера в 00:22
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске "виноваты" москвичи.
Газета.Ru 05:18
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
Политика
Лукашенко прибудет на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом
24 июня стало известно о приглашении президента России Владимира Путина Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату.
Известия 08:24
Общество
Байконур перевели на комендантский час и самоизоляцию
Комендантский час и режим самоизоляции для всех жителей города введены в Байконуре из-за распространения коронавируса.
ТАСС 08:53
Происшествия
Жительница Астрахани убила сына и замуровала его тело в бетон
Обвинение по уголовному делу об убийстве мальчика, тело которого нашли замурованным в бетоне в Астрахани, предъявлено его матери, она в подробностях призналась в преступлении, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:36
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Происшествия
Несколько человек пострадали в результате нападения в Глазго
Несколько человек получили ранения, также сообщается о трех погибших в результате нападения в центре Глазго в Шотландии, передает BBC.
Известия 09:28
Авто
Новый Volkswagen Polo едет к российским дилерам
Пресс-служба Volkswagen объявила о начале российских поставок лифтбека Volkswagen Polo следующей генерации.
CarsWeek.ru 07:51
Политика
Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о «засранцах»
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины назвала оскорбительными слова украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего дальнобойщиков "засранцами", сообщил президент ассоциации Леонид Костюченко.
РИА Новости 09:37
Армия и оружие
В 2022 году испытают истребитель пятого поколения «Супер-Сухой»
По сообщению издания «Известия», испытания первого модернизированного истребителя пятого поколения начнутся летом 2022-го.
Военное дело 07:00
Общество
На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Что происходит 08:46
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Происшествия
На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:14
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33