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Вести.RuВести.Ru

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд

Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 26 июня в пятницу достигла впервые отметки 57,434 тысячи рублей за тонну (+1,3 процента к закрытию четверга), согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).В источнике
С чего всё началось
Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 26 июня в пятницу достигла впервые отметки 57,434 тысячи рублей за тонну (+1,3 процента к закрытию четверга), согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).
Вести.Ru09:16
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Биржевая цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум

Газета.Ru09:58

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд

Вести.Ru09:16

Кризис рукотворный: власти не спешат реагировать на оживление спроса на бензин

DP.RU04:33

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

РИА Новости08:43

Биржевая цена бензина Аи-95 побила новый исторический рекорд

ПРАЙМ07:56

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд, достигла 57,43 тыс. руб. за тонну

ТАСС07:03

Цены на бензин АИ-95 достигли нового исторического максимума

Фонтанка.Ру09:15
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Украинские перевозчики ответили на слова Зеленского о «засранцах»

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины назвала оскорбительными слова украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего дальнобойщиков "засранцами", сообщил президент ассоциации Леонид Костюченко.
РИА Новости09:37

В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости10:30
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Обнаружены новые частицы у Солнца

В ядре Солнца происходит процесс сливания гелия с водородом при протон-протонной цепной реакции, которая в свою очередь является источником 99 процентов энергии Солнца.
Evo-rus.comвчера в 02:19
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАССвчера в 07:29
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ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Уголовное дело против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы, возбуждать не стали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъвчера в 04:53
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Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости06:19
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Сибирь назвали родиной первых ездовых собак

Палеогенетики сравнили ДНК современных гренландских собак, древней сибирской лайки и волка времен ледникового периода и обнаружили, что предок всех пород ездовых собак появился в Сибири примерно 9,5-10 тысяч лет назад.
ТАСС Наука вчера в 14:00
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