Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд
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Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 26 июня в пятницу достигла впервые отметки 57,434 тысячи рублей за тонну (+1,3 процента к закрытию четверга), согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).В источнике
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Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 26 июня в пятницу достигла впервые отметки 57,434 тысячи рублей за тонну (+1,3 процента к закрытию четверга), согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).
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