Энергетика
Газета.RuБиржевая цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум
Цена бензина Аи-95 снова побила исторический рекорд, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Марка подорожала еще на 1,28%, достигнув отметки в 57,43 тыс. руб. за тонну. На прошлой неделе цена Аи-95 уже дважды обновляла максимум.
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Пушков резко раскритиковал слова Порошенко о возвращении Крыма Украине
Алексей Пушков, российский сенатор, иронично прокомментировал слова экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне заявил, что Киев может вернуть себе Крым.
Южный Федеральный 05:14
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Наташа Королева примерила длинную челку
Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.
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Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам
В бюллетенях по поправкам к конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
Политика
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, встреча прошла в режиме видеоконференции.
РИА Новости 12:32
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Киев призвал усилить санкции против России из-за голосования в Крыму
МИД Украины выразил недовольство голосованием по поправкам к Конституции России в Крыму и призвал международных партнёров усилить антироссийские санкции.
RT на русском 10:52
Футбол
Карпин не знает, каким составом «Ростов» будет играть с «Арсеналом»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что не знает, каким составом его команда будет играть в предстоящем матче с тульским "Арсеналом".
РИА Новости 09:08
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус опровергли слухи о постановочном разводе
Выяснилось, кто стал инициатором расставания После объявления о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова Сеть буквально наводнили самые нелепые слухи на эту тему.
WomanHit.ru 03:23
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости 09:32
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Общество
Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК
Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.
Газета.Ru 07:10
Общество
В Госдуме предложили защитить права антипрививочников
Депутаты предложили ввести наказание в виде штрафа от 10 до 30 тысяч рублей на нарушение данного права для депутатов и должностных лиц.
Neva.Today 09:45
Футбол
«Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.
РБК 11:41
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
RT на русском 10:26
Политика
Посол Белоруссии заявил о возможной встрече Лукашенко и Путина 30 июня
ИА Новороссия 09:25
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области приняли решение продлить введённый в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
RT на русском 11:37
Общество
Мишустин подписал постановление о новых выплатах семьям с детьми
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 09:15
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Шоу-бизнес
Владимир Машков встал в защиту актеров с нетрадиционной ориентацией
Известный российский актер и режиссёр Владимир Машков встал в защиту актеров с нетрадиционной ориентацией.
Evo-rus.com 11:28
Политика
Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
Экономика
Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма
Председатель "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения о поддержке туризма, включая снижение налогов и платежей для компаний и гостиниц, сообщили в пресс-службе партии.
Вести.Ru 09:56
Игры
Авторы «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» выпустили обновление впервые за 13 лет
Для «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» вышла бета-версия патча pre 1.0007 — это первое официальное обновление игры за последние 13 лет.
CyberSport.ru 12:50
Общество
Россия достигла цели ООН по ликвидации крайней нищеты
В июне спецпосланник генсека ООН по финансированию повестки 2030 года предупредил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может помешать странам выполнить Цели устойчивого развития - 2030 в срок.
ТАСС 09:54
Авто
Названы нововведения, которые затронут автолюбителей в России с 1 июля
Новые правила для российских автолюбителей начнут действовать с 1 июля этого года.
Сельская новь (Aксубаевский район) вчера в 12:38
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Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Игры
CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform вчера в 13:06