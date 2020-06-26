Энергетика

Газета.RuГазета.RuБиржевая цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум

Цена бензина Аи-95 снова побила исторический рекорд, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Марка подорожала еще на 1,28%, достигнув отметки в 57,43 тыс. руб. за тонну. На прошлой неделе цена Аи-95 уже дважды обновляла максимум.
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Биржевая цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум

Газета.Ru09:58

Кризис рукотворный: власти не спешат реагировать на оживление спроса на бензин

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Биржевая цена бензина Аи-95 обновила рекорд

Вести.Ru09:16

Цены на бензин АИ-95 достигли нового исторического максимума

Фонтанка.Ру09:15

Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

РИА Новости08:43

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд, достигла 57,43 тыс. руб. за тонну

ТАСС07:18

АИ-95 обновил свой исторический рекорд по цене

Московский Комсомолец09:32
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В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
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