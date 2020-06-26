Цена бензина Аи-95 снова побила исторический рекорд, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Марка подорожала еще на 1,28%, достигнув отметки в 57,43 тыс. руб. за тонну. На прошлой неделе цена Аи-95 уже дважды обновляла максимум.

Политика Путин сообщил, что эпидемия коронавируса в России отступает Эпидемия коронавируса в России отступает, а значит объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились во время распространения инфекции, становится меньше, отметил президент страны Владимир Путин. 444

Общество Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать. 6,6K

Политика Путин пригласил Макрона посетить Россию Президент России Владимир Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона посетить РФ, сообщается на сайте Кремля. 6

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. 51

Политика Киев начал переговоры об особом статусе Донбасса Официальный Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали диалог о проекте закона об особом статусе Донбасса. 2

Политика Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам В бюллетенях по поправкам к конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. 463

Политика В Москве заочно арестован журналист Муждабаев Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест журналиста Айдера Муждабаева, объявленного в международный розыск. 202

Футбол «Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.

Общество Суд США обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк признал требования Комиссии по ценным бумагам и биржам к компании Telegram Group Inc. и обязал ее вернуть $1,22 млрд покупателям цифровых токенов Gram, сообщает ТАСС. 115

Политика США ввели визовые санкции против КНР за действия в отношении Гонконга Соединённые Штаты вводят визовые санкции в отношении ряда представителей Китая за действия в отношении Гонконга.

Здоровье Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.

Общество Суд взыскал 129 млн руб. с фигурантов дела «Седьмой студии» Мещанский суд Москвы удовлетворил в полном объеме иск Министерства культуры к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии», за исключением экс-главы департамента господдержки Минкультуры Софьи Апфельбаум. 1K

Политика Украина запросила помощь у НАТО и ЕС из-за наводнений в стране «Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. 7

Общество Россия достигла цели ООН по ликвидации крайней нищеты В июне спецпосланник генсека ООН по финансированию повестки 2030 года предупредил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может помешать странам выполнить Цели устойчивого развития - 2030 в срок. 1

Киберспорт Natus Vincere объявила новый состав по Dota 2 Immersion перешёл в Natus Vincere из Team Spirit, которая ранее отправила в инактив весь состав по Dota 2. Youn G до перехода в NaVi представлял Winstrike Team.