Энергетика
Газета.RuБиржевая цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум
Цена бензина Аи-95 снова побила исторический рекорд, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Марка подорожала еще на 1,28%, достигнув отметки в 57,43 тыс. руб. за тонну. На прошлой неделе цена Аи-95 уже дважды обновляла максимум.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Политика
Путин сообщил, что эпидемия коронавируса в России отступает
Эпидемия коронавируса в России отступает, а значит объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились во время распространения инфекции, становится меньше, отметил президент страны Владимир Путин.
Газета.Ru 10:57
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции превысила 65%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ превысила 65%, проголосовали почти 763,8 тыс. человек.
ТАСС 11:54
Общество
Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль
Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил награду мичману Ксении Кальчинской, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но продолжила маршировать.
Известия вчера в 07:35
Политика
Путин пригласил Макрона посетить Россию
Президент России Владимир Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона посетить РФ, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 12:17
Транспорт
Поезда в Калининград из Москвы и Петербурга начнут ходить с 1 июля
РЖД согласовали возобновление движения пассажирских поездов в Калининград из Санкт-Петербурга и Москвы. Составы начнут курсировать с 1 июля.
News.ru 05:06
Политика
Трамп заявил, что США могут перебросить войска в Польшу
Коммерсантъ 24 июня в 20:53
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Челябинской области продлил до 12 июля режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 12:04
Политика
Пушков резко раскритиковал слова Порошенко о возвращении Крыма Украине
Алексей Пушков, российский сенатор, иронично прокомментировал слова экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне заявил, что Киев может вернуть себе Крым.
Южный Федеральный 05:14
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Политика
Киев начал переговоры об особом статусе Донбасса
Официальный Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали диалог о проекте закона об особом статусе Донбасса.
URA.Ru вчера в 23:43
Политика
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам
В бюллетенях по поправкам к конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
Политика
В Москве заочно арестован журналист Муждабаев
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест журналиста Айдера Муждабаева, объявленного в международный розыск.
Коммерсантъ 10:45
Футбол
«Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.
РБК 11:41
Общество
Суд США обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк признал требования Комиссии по ценным бумагам и биржам к компании Telegram Group Inc. и обязал ее вернуть $1,22 млрд покупателям цифровых токенов Gram, сообщает ТАСС.
Право.ру вчера в 13:55
Политика
США ввели визовые санкции против КНР за действия в отношении Гонконга
Соединённые Штаты вводят визовые санкции в отношении ряда представителей Китая за действия в отношении Гонконга.
RT на русском 12:31
Здоровье
Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.
Inc-news.ru вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака
Супруги прожили вместе почти 23 года, в браке с Марией у 46-летнего шоумена родились сын и дочь.
Аргументы и Факты 08:13
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Общество
Суд взыскал 129 млн руб. с фигурантов дела «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы удовлетворил в полном объеме иск Министерства культуры к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии», за исключением экс-главы департамента господдержки Минкультуры Софьи Апфельбаум.
РБК 10:24
Шоу-бизнес
Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике
Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Владимир Машков встал в защиту актеров с нетрадиционной ориентацией
Известный российский актер и режиссёр Владимир Машков встал в защиту актеров с нетрадиционной ориентацией.
Evo-rus.com 11:28
Политика
Украина запросила помощь у НАТО и ЕС из-за наводнений в стране
«Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
RT на русском вчера в 17:40
Общество
Россия достигла цели ООН по ликвидации крайней нищеты
В июне спецпосланник генсека ООН по финансированию повестки 2030 года предупредил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может помешать странам выполнить Цели устойчивого развития - 2030 в срок.
ТАСС 09:54
Экономика
В США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»
Правительство США выплатило более $1,4 млрд «мертвым душам» в качестве стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса, говорится в докладе Счетной палаты.
РБК 01:41
Киберспорт
Natus Vincere объявила новый состав по Dota 2
Immersion перешёл в Natus Vincere из Team Spirit, которая ранее отправила в инактив весь состав по Dota 2. Youn G до перехода в NaVi представлял Winstrike Team.
Metaratings 08:02
Общество
Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Ведомости 12:16
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33