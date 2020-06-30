Энергетика

Вести.RuВести.RuБиржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня.
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Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за тонну. Это на 0,5% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАССвчера в 07:05

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Цена на бензин в России взлетела

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Цена бензина АИ-95 обновляет исторический рекорд третий день подряд

Газета.Ru09:15
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
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71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа

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Гонщики Формулы-1 обсудят, вставать ли на колено на Гран-при Австрии

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Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году

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В США считают бессмысленными новые санкции против «Северного потока-2»

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Представители саратовского ресторанного бизнеса обратились к председателю Государственной думы России Вячеслава Володину.
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