Энергетика

Вести.RuВести.RuБиржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня.
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Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник вновь обновила рекорд и достигла 57,7 тыс. рублей за тонну. Это на 0,5% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАССвчера в 07:05

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Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд

Вести.Ru09:35

Цена бензина АИ-95 обновляет исторический рекорд третий день подряд

Газета.Ru09:15

Оптовая цена бензина Аи-95 в третий раз побила рекорд

Известия09:33

Биржевая цена бензина АИ-95 бьет исторический рекорд третий день подряд

РИА Новости08:53

Бензин Аи-95 вновь побил исторический рекорд

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Стоимость бензина Аи-95 на бирже вновь обновила исторический максимум

Rambler News Service09:14

Оптовая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд

ТАСС07:14
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Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
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Наука

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией

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Общество

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Общество

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Стала известна дата выхода игры Crysis Remastered

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Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту

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Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
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Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

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Канадская цирковая компания Cirque du Soleil оказалась на грани банкротства из-за отмены представлений в связи с коронавирусом.
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США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
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