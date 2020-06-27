Энергетика

КомпанияКомпанияБиржевая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд

Цена на бензин марки Аи-95 вновь достигла рекордных значений. В ходе торгов 29 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже она выросла до 58,174 тысячи рублей за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 0,4% по сравнению с уровнем предыдущей сессии, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать490

Подробнее о событии

Оптовые цены на бензин АИ-95 подскочили до небывалых размеров

Невские Новости13:12

Исторический максимум: цена АИ-95 на бирже стала рекордной

Петербургский дневник11:06

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

RT на русском10:15

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

РИА Новости10:03

Орловцы жалуются на дефицит бензина. Кажется, он скоро подорожает

Орелград27 июня в 03:47

Биржевая стоимость бензина Аи-95 обновила рекорд

Car.ru27 июня в 03:08

Подорожает ли бензин?

Аргументы и Факты26 июня в 23:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 19:48, Ашберн
Культура

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Российская газета 17:19
104
Культура

Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова

Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков считает, что к смертельному ДТП Михаила Ефремова привела безнаказанность, которую «развивали» его коллеги.
ФАН 17:40
7
Космос

Ученые нашли неожиданный способ борьбы с глобальным потеплением

Вечерняя Москва вчера в 04:33
5
Общество

Женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии коронавируса

Организаторы международного женевского автосалона приняли решение отменить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса.
Известия 17:34
Автоспорт

Экклстоун и расизм. «Формула-1» воюет с бывшим владельцем серии

Вести.Ru 03:10
Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище серьезно возросла

В Химкинском водохранилище в Подмосковье зафиксировано увеличение площади разлива нефти до 22 тысяч квадратных метров.
Московский Комсомолец 12:55
14
Здоровье

В КТ-центрах Москвы за период пандемии приняли более 180 тыс. пациентов

За последние три месяца в КТ-центрах провели почти в два раза больше исследований легких, чем за весь 2019 год в московских поликлиниках.
Известия 08:51
3
Киберспорт

Ubisoft может сегодня представить новую королевскую битву

Уже сегодня, 29 июня, компания Ubisoft может представить Hyper Scape — новую королевскую битву, сообщает инсайдер Род Бредслоу.
Чемпионат 11:48
3
Авто

Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»

Напротив, в Японии очень ценят УАЗ за его неприхотливость и простоту конструкции. После тест-драйва энтузиаст подытожил впечатления.
Picsnews.net 14:39
9
Игры

В июне PS Plus откроет доступ к NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider

Faktom 11:03
8
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
173
Армия и оружие

Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России

В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.
Взгляд.ру 03:35
10
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
174
Происшествия

Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо

Российская газета 09:16
18
Общество

В Казахстане хотят ввести жёсткий карантин из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение госкомиссии рассмотреть возможность введения жёсткого карантина в стране, пишет «МК».
Ореанда-Новости 10:24
297
Общество

Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 796

Количество умерших от коронавируса в Москве достигло 3 796 человек.
Газета.Ru 17:29
Наука

Южный полюс нагревается в три раза быстрее, чем остальная часть Земли

ИА Красная Весна 13:43
Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК 19:44
169
Общество

Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»

Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд рублей по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском вчера в 18:31
854
Общество

Меркель заверила, что надевает маску в магазине

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила журналистов, что надевает медицинскую маску, когда ходит по магазинам.
Интерфакс 13:47
4
Политика

В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
16
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Первый и последний операторы пока отменили путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 27 июня в 12:11
1,3K
Армия и оружие

В МИД Украины назвали «высокой» вероятность вторжения России

Источники фото: ria.ru, politeka.net Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью изданию «Интерфакс-Украина» отметил, что сейчас, как никогда, является высокой вероятность нападения России со стороны Кавказа.
HotGeo 10:43
65
Политика

США объявили о грантах на создание фильмов об истории Украины

Соединенные Штаты решили официально профинансировать "правильное" с их точки зрения видение истории Украины: с 80-х годов прошлого века и до так называемой "революции достоинства".
РЕН ТВ 13:14
7
Происшествия

Петербуржцы пожаловались на запах гари

Вечером, 29 июня, жители сразу нескольких районов Петербурга пожаловались на неприятный запах гари.
Телеканал Санкт-Петербург 18:43
1
Политика

Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30
1
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
392
Происшествия

Убитых мужчину и женщину обнаружили в квартире в Белгороде

Уголовное дело возбудили в Белгороде в связи c убийством мужчины и женщины, чьи тела были обнаружены в квартире многоэтажного дома в понедельник, 29 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Известия 16:57
Экономика

Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
РИА Новости 08:20
6
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия 15:44
172
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное