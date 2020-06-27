Энергетика
КомпанияБиржевая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд
Цена на бензин марки Аи-95 вновь достигла рекордных значений. В ходе торгов 29 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже она выросла до 58,174 тысячи рублей за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 0,4% по сравнению с уровнем предыдущей сессии, пишет ТАСС.
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Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Российская газета 17:19
Культура
Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова
Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков считает, что к смертельному ДТП Михаила Ефремова привела безнаказанность, которую «развивали» его коллеги.
ФАН 17:40
Космос
Ученые нашли неожиданный способ борьбы с глобальным потеплением
Вечерняя Москва вчера в 04:33
Общество
Женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии коронавируса
Организаторы международного женевского автосалона приняли решение отменить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса.
Известия 17:34
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище серьезно возросла
В Химкинском водохранилище в Подмосковье зафиксировано увеличение площади разлива нефти до 22 тысяч квадратных метров.
Московский Комсомолец 12:55
Здоровье
В КТ-центрах Москвы за период пандемии приняли более 180 тыс. пациентов
За последние три месяца в КТ-центрах провели почти в два раза больше исследований легких, чем за весь 2019 год в московских поликлиниках.
Известия 08:51
Киберспорт
Ubisoft может сегодня представить новую королевскую битву
Уже сегодня, 29 июня, компания Ubisoft может представить Hyper Scape — новую королевскую битву, сообщает инсайдер Род Бредслоу.
Чемпионат 11:48
Авто
Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»
Напротив, в Японии очень ценят УАЗ за его неприхотливость и простоту конструкции. После тест-драйва энтузиаст подытожил впечатления.
Picsnews.net 14:39
Армия и оружие
Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России
В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.
Взгляд.ру 03:35
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Происшествия
Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо
Российская газета 09:16
Общество
В Казахстане хотят ввести жёсткий карантин из-за коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение госкомиссии рассмотреть возможность введения жёсткого карантина в стране, пишет «МК».
Ореанда-Новости 10:24
Общество
Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 796
Количество умерших от коронавируса в Москве достигло 3 796 человек.
Газета.Ru 17:29
Наука
Южный полюс нагревается в три раза быстрее, чем остальная часть Земли
ИА Красная Весна 13:43
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд рублей по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском вчера в 18:31
Общество
Меркель заверила, что надевает маску в магазине
Канцлер Германии Ангела Меркель заверила журналистов, что надевает медицинскую маску, когда ходит по магазинам.
Интерфакс 13:47
Политика
В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Первый и последний операторы пока отменили путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 27 июня в 12:11
Армия и оружие
В МИД Украины назвали «высокой» вероятность вторжения России
Источники фото: ria.ru, politeka.net Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью изданию «Интерфакс-Украина» отметил, что сейчас, как никогда, является высокой вероятность нападения России со стороны Кавказа.
HotGeo 10:43
Политика
США объявили о грантах на создание фильмов об истории Украины
Соединенные Штаты решили официально профинансировать "правильное" с их точки зрения видение истории Украины: с 80-х годов прошлого века и до так называемой "революции достоинства".
РЕН ТВ 13:14
Происшествия
Петербуржцы пожаловались на запах гари
Вечером, 29 июня, жители сразу нескольких районов Петербурга пожаловались на неприятный запах гари.
Телеканал Санкт-Петербург 18:43
Политика
Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Происшествия
Убитых мужчину и женщину обнаружили в квартире в Белгороде
Уголовное дело возбудили в Белгороде в связи c убийством мужчины и женщины, чьи тела были обнаружены в квартире многоэтажного дома в понедельник, 29 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Известия 16:57
Экономика
Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
РИА Новости 08:20