Энергетика

КомпанияКомпанияБиржевая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд

Цена на бензин марки Аи-95 вновь достигла рекордных значений. В ходе торгов 29 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже она выросла до 58,174 тысячи рублей за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 0,4% по сравнению с уровнем предыдущей сессии, пишет ТАСС.
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Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95. По итогам торговой сессии 29 июня стоимость этой марки топлива с поставкой в Европейской части России достигла 58,174 тысячи рублей за тонну.
РИА Новости29 июня в 10:03

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Бензин АИ-95 вновь побил исторический рекорд

Телеканал 360°вчера в 09:49

Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновляет рекорд

Вести.Ruвчера в 09:35

Цена бензина АИ-95 обновляет исторический рекорд третий день подряд

Газета.Ruвчера в 09:15

Биржевая цена бензина АИ-95 бьет исторический рекорд третий день подряд

РИА Новостивчера в 08:53

Цена на бензин в России взлетела

Lenta.ruвчера в 10:36

Оптовая цена бензина Аи-95 в третий раз побила рекорд

Известиявчера в 09:33

Оптовая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд

ТАССвчера в 07:14
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Армия и оружие

Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
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Политика

Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского

РИА Новости 09:37
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Политика

Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
RT на русском 07:20
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Энергетика

Правительство Украины отложило введение рыночных цен на газ

Киев, 1 июля 2020, 15:09 — REGNUM Правительство Украины в очередной раз отложило переход на рыночные цены на газ для населения страны.
REGNUM 08:09
Происшествия

Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане

Жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери жителя Татарстана заявила, что ее муж травмировал ребенка случайно.
Газета.Ru вчера в 02:28
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Политика

Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших на Чукотке

Поправки к конституции поддержали 80,3% проголосовавших в Чукотском автономном округе, уже обработано 100% протоколов, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии России.
ТАСС 09:38
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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем

Газета.Ru 29 июня в 11:34
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Шоу-бизнес

Дана Борисова назвала звёзд, страдающих от наркотической зависимости

Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова рассказала, что среди звёзд шоу-бизнеса очень многие страдают от наркотической и алкогольной зависимости.
Pravda.Ru 08:53
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Общество

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

Распоряжением правительства России с 1 июля в стране предусмотрена индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, кроме этого, вырастут цены на электричество.
Известия 07:57
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Политика

Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии

"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
РИА Новости 08:08
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Футбол

«Зенит» объявил состав на матч с «Тамбовом»

«Зенит» объявил состав на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
Gazeta.SPb 09:26
Политика

Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами

Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Lenta.ru 08:00
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Шоу-бизнес

Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти

Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
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Шоу-бизнес

Фанатов удивило внешнее сходство сыновей Стоцкой и Киркорова

Поклонники вновь задумались над вопросом о том, почему сын певицы Анастасии Стоцкой так похож на чадо Филиппа Киркорова.
Московский Комсомолец вчера в 07:27
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Футбол

Сане подпишет 5-летний контракт с «Баварией»

Футболист подпишет с «мюнхенцами» 5-летний контракт, при этом он пошел на уступки новому клубу и снизил планку по заработной плате.
LiveSport.ru вчера в 13:37
Общество

Швеция начала расследовать собственную борьбу с коронавирусом

В отличие от большинства европейских стран, которые ввели жесткие ограничительные меры из-за ситуации с пандемией вируса, Швеция пошла по другому пути.
Lenta.ru 09:00
Общество

На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
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Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
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Общество

В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»

Ведомости 08:30
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Спорт

Общий тираж A Plague Tale: Innocence достиг миллиона копий

A Plague Tale: Innocence от французской студии Asobo продалась тиражом в миллион копий.
CyberSport.ru 07:09
Кино

Netflix представил эпичный трейлер нового фэнтези-сериала «Проклятая»

iReactor 06:32
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Космос

Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III

Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
Комсомольская правда вчера в 16:30
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Политика

Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров

Печерский районный суд Киева отказал защите экс-президента Украины Петра Порошенко в удовлетворении отвода группы прокуроров во главе с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
РИА Новости 09:20
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Финансы

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
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Общество

Американцы скупили весь глобальный запас лекарства от COVID-19

Препарат под названием Remdesevir у жителей США сегодня, можно сказать, в кармане, сообщает британская газета Evening Standard.
Российская газета 07:48
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Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

РБК 04:22
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Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
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Здоровье

В Челябинске возобновляют работу детские сады

С четверга, 2 июля, в Челябинске в штатном режиме возобновляют работу детские сады.
Южноуральская панорама 07:03
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Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости вчера в 11:44
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