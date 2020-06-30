На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95. По итогам торговой сессии 29 июня стоимость этой марки топлива с поставкой в Европейской части России достигла 58,174 тысячи рублей за тонну.

с чего всё началось

Цена на бензин марки Аи-95 вновь достигла рекордных значений. В ходе торгов 29 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже она выросла до 58,174 тысячи рублей за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 0,4% по сравнению с уровнем предыдущей сессии, пишет ТАСС.

Происшествия Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924 За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 2924. 190

Технологии Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных. 224

Гаджеты AMD выпустила бета-драйвер с поддержкой аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10 Последняя функция обещает прирост производительности, так что AMD решила сильно не отставать от конкурента и представила бета-райвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 (версия 20.10.17.04), который тоже поддерживает аппаратное ускорение планировщика GPU в Windows 10.

Космос В Роскосмосе рассказали о первых экспериментах на новом модуле МКС Москва, 28 июня 2020, 08:28 — REGNUM Одними из первых экспериментов на новом модуле российского сегмента Международной космической станции станут опыты по изучению образования и развития эмбрионов в яйцах птиц и эксперименты по выращиванию кристаллов для инфракрасных датчиков. 4

Политика Губернатор Миссисипи разрешил изменить флаг штата из-за протестов Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата, из-за того что на нем присутствует символика Конфедерации — объединения южных штатов США, поддерживающих рабство, во время Гражданской войны в XIX веке. 47

Политика Путин призвал всех граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции В день открытия в Твери монумента в память о сотнях тысячах советских солдат, которые мужественно сражались подо Ржевом, глава государства Владимир Путин обратился к соотечественникам с торжественной речью, в которой раскрыл глубинную суть великих событий из военной истории нашей страны. 745

Общество В ВОЗ оценили путь России в борьбе с коронавирусом Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила путь страны в борьбе с коронавирусом в интервью телеканалу «Россия 24», которое транслировалось на сайте. 10

Баскетбол Баскетболист Швед продлил контракт с «Химками» на три сезона Обе стороны официально подтвердили продление контракта между россиянином Алексеем Шведом и баскетбольным клубом «Химки».

Шоу-бизнес Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия. 6