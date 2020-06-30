Энергетика
КомпанияБиржевая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд
Цена на бензин марки Аи-95 вновь достигла рекордных значений. В ходе торгов 29 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже она выросла до 58,174 тысячи рублей за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 0,4% по сравнению с уровнем предыдущей сессии, пишет ТАСС.
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Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
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Суд отказал защите Порошенко в отводе прокуроров
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В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
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Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева приговорена к двум годам и трем месяцам колонии по делу о хищении бюджетных средств.
Известия вчера в 14:22
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США скупили почти все мировые запасы препарата ремдесивир
Американская администрация закупила более 500 тыс. доз ремдесивира — первого препарата, одобренного в США для лечения COVID-19.
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Пожар в ангаре в подмосковном Красногорске локализован
Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске локализован.
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Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
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Второй матч подряд с участием «Оренбурга» отменен из-за коронавируса
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
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Месси забил 700-й гол за карьеру
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Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
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Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
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