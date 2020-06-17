Энергетика
Российская газетаБиржевая цена бензина марки АИ-95 превысила исторический максимум
Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июня поднялась почти на 10% до 56,75 тысяч рублей за тонну.
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Происшествия
Ефремова увезли из-под домашнего ареста на допрос
Актера Михаила Ефремова увели из квартиры в Плотницком переулке, где он находится под домашним арестом.
РБК 07:52
Футбол
Домагой Вида может продолжить карьеру в российском клубе
Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида перейдет в чемпионате России.
Нева Спорт вчера в 16:03
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы
Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы 09:31
Происшествия
Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне
Автомобиль, в котором ехал британский премьер Борис Джонсон, попал в ДТП в Лондоне, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 12:08
Технологии
Осеннее обновление Windows 10 облегчит доступ к ранним версиям системы
Осеннее обновление Windows 10 получит название 20Н2 и в основном облегчит доступ к ранним версиям системы.
ВладТайм 09:56
Армия и оружие
Силы ПВО сопроводили бомбардировщики США над Тихим океаном
Силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над Северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в среду, 17 июня, в Министерстве обороны России.
Известия 13:16
Футбол
ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:17
Общество
На Кубе с 18 июня частично снимут карантинные ограничения
Совет министров Кубы принял решение о том, что с 18 июня практически на всей территории Острова Свободы, за исключением Гаваны и провинции Матансас, снимается часть карантинных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса в стране.
Российская газета вчера в 21:59
Общество
В Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ
Министерство просвещения Российской Федерации утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
RT на русском 09:13
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Российская газета 10:29
Политика
Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 15 июня в 10:42
Происшествия
В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит»
В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит».
BFM.ru 11:46
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Экономика
Правительство вернулось к обсуждению увеличения налогов для богатых
«Речь идет не об увеличении доходов бюджета, а скорее о социальной справедливости, чтобы те, кто имеет очень низкий доход или временно низкий доход, имели меньшие обязательства перед государством в виде НДФЛ, а те, кто имеет более высокие доходы, имели чуть большие обязательства»,— пояснил источник.
Коммерсантъ 13:23
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге.
Профиль вчера в 13:16
Здоровье
Стало известно, какие симптомы остаются у переболевших коронавирусом
Названы симптомы, которые остаются у человека, переболевшего COVID-19.
Peterburg2.ru 14:09
Общество
На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса до 31 июля
Правительство Украины поддержало инициативу Минздрава страны о продлении адаптивного карантина до 31 июля 2020 года.
РБК 09:45
Авто
Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода
Добиться прочного запаса хода Tesla Model S компания смогла за счёт использования более лёгких материалов, впервые применённых на Model 3 и Model Y, а также новых шин с уменьшенным на 2% сопротивлением качению.
RuNews24.ru 07:47
Общество
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса.
РБК 00:25
Путешествия
В Праге планируют изменить туристический имидж города
Прага — одно из самых популярных в Европе мест для шумных посещений баров и вечеринок с недорогим пивом, теперь городские власти планируют сделать упор на культурный и гастрономический туризм, сообщает Lonely Planet.
РИА Новости 10:46
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России
Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 в версии с NFC и без.
Astera вчера в 13:40
Политика
Патрушев призвал беречь российские духовные ценности
"Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он.
РИА Новости 10:04
Армия и оружие
НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России
Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 12:46
Кино
В Новой Зеландии возобновили съемки «Аватара-2»
В среду, 17 июня, стало известно о том, что в Новой Зеландии возобновили съемки "Аватара-2".
Piter.tv 05:58