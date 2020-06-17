с чего всё началось

Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июня поднялась почти на 10% до 56,75 тысяч рублей за тонну.

Общество В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января. 901

Армия и оружие Силы ПВО сопроводили бомбардировщики США над Тихим океаном Силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над Северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в среду, 17 июня, в Министерстве обороны России. 19

Общество На Кубе с 18 июня частично снимут карантинные ограничения Совет министров Кубы принял решение о том, что с 18 июня практически на всей территории Острова Свободы, за исключением Гаваны и провинции Матансас, снимается часть карантинных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса в стране. 653

Общество В Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ Министерство просвещения Российской Федерации утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 70

Политика Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса. 958

Экономика Правительство вернулось к обсуждению увеличения налогов для богатых «Речь идет не об увеличении доходов бюджета, а скорее о социальной справедливости, чтобы те, кто имеет очень низкий доход или временно низкий доход, имели меньшие обязательства перед государством в виде НДФЛ, а те, кто имеет более высокие доходы, имели чуть большие обязательства»,— пояснил источник. 1,1K

Фигурное катание Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге. 3

Авто Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода Добиться прочного запаса хода Tesla Model S компания смогла за счёт использования более лёгких материалов, впервые применённых на Model 3 и Model Y, а также новых шин с уменьшенным на 2% сопротивлением качению. 86

Общество В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса. 4,4K

Путешествия В Праге планируют изменить туристический имидж города Прага — одно из самых популярных в Европе мест для шумных посещений баров и вечеринок с недорогим пивом, теперь городские власти планируют сделать упор на культурный и гастрономический туризм, сообщает Lonely Planet.

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 55