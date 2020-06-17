Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаБиржевая цена бензина марки АИ-95 превысила исторический максимум

Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с начала июня поднялась почти на 10% до 56,75 тысяч рублей за тонну.
Читать в источнике
Комментировать2,2K
с чего всё началось
Стоимость бензина марки Аи-95 по итогам торгов 17 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась, согласно национальному биржевому индексу, на 0,87% и составила
 56,751 тыс. руб. за тонну.
РБК09:34

Подробнее о событии

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфакс13:50

Цена бензина АИ-95 побила все рекорды

Петербургский дневник10:03

Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

РИА Новости11:27

Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

ТАСС11:21

Цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже

RT на русском11:04

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум - 57,209 за тонну. Они потянут за собой розничные

Фонтанка.Ру12:20

Биржевые цены на бензин обновили исторический максимум

РБК09:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Происшествия

Ефремова увезли из-под домашнего ареста на допрос

Актера Михаила Ефремова увели из квартиры в Плотницком переулке, где он находится под домашним арестом.
РБК 07:52
124
Футбол

Домагой Вида может продолжить карьеру в российском клубе

Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида перейдет в чемпионате России.
Нева Спорт вчера в 16:03
2
Общество

ФСБ опровергла свое участие в освобождении захваченного монастыря

Газета.Ru 12:56
3,2K
Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
901
Кино

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы 09:31
11
Происшествия

Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП

РБК 13:46
4
Происшествия

Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

Автомобиль, в котором ехал британский премьер Борис Джонсон, попал в ДТП в Лондоне, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 12:08
2
Технологии

Осеннее обновление Windows 10 облегчит доступ к ранним версиям системы

Осеннее обновление Windows 10 получит название 20Н2 и в основном облегчит доступ к ранним версиям системы.
ВладТайм 09:56
22
Армия и оружие

Силы ПВО сопроводили бомбардировщики США над Тихим океаном

Силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над Северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в среду, 17 июня, в Министерстве обороны России.
Известия 13:16
19
Футбол

ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
Известия 11:17
33
Общество

На Кубе с 18 июня частично снимут карантинные ограничения

Совет министров Кубы принял решение о том, что с 18 июня практически на всей территории Острова Свободы, за исключением Гаваны и провинции Матансас, снимается часть карантинных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса в стране.
Российская газета вчера в 21:59
653
Общество

В Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
RT на русском 09:13
70
Единоборства

Глава UFC Уайт назвал четырех величайших бойцов в истории MMA

Metaratings 05:47
1
Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

Российская газета 10:29
296
Политика

Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 15 июня в 10:42
958
Происшествия

В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит»

В Москве задержали бывших сотрудников банка «БФГ-кредит».
BFM.ru 11:46
4
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,3K
Экономика

Правительство вернулось к обсуждению увеличения налогов для богатых

«Речь идет не об увеличении доходов бюджета, а скорее о социальной справедливости, чтобы те, кто имеет очень низкий доход или временно низкий доход, имели меньшие обязательства перед государством в виде НДФЛ, а те, кто имеет более высокие доходы, имели чуть большие обязательства»,— пояснил источник.
Коммерсантъ 13:23
1,1K
Фигурное катание

Фигуристка Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности. Ранее об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков в своем блоге.
Профиль вчера в 13:16
3
Здоровье

Стало известно, какие симптомы остаются у переболевших коронавирусом

Названы симптомы, которые остаются у человека, переболевшего COVID-19.
Peterburg2.ru 14:09
Армия и оружие

На границе Индии и Китая впервые почти за полвека погибли военные

BFM.ru 13:53
629
Общество

На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса до 31 июля

Правительство Украины поддержало инициативу Минздрава страны о продлении адаптивного карантина до 31 июля 2020 года.
РБК 09:45
22
Авто

Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода

Добиться прочного запаса хода Tesla Model S компания смогла за счёт использования более лёгких материалов, впервые применённых на Model 3 и Model Y, а также новых шин с уменьшенным на 2% сопротивлением качению.
RuNews24.ru 07:47
86
Общество

В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек

Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса.
РБК 00:25
4,4K
Путешествия

В Праге планируют изменить туристический имидж города

Прага — одно из самых популярных в Европе мест для шумных посещений баров и вечеринок с недорогим пивом, теперь городские власти планируют сделать упор на культурный и гастрономический туризм, сообщает Lonely Planet.
РИА Новости 10:46
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
55
Гаджеты

Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России

Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 в версии с NFC и без.
Astera вчера в 13:40
9
Политика

Патрушев призвал беречь российские духовные ценности

"Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он.
РИА Новости 10:04
84
Армия и оружие

НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России

Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 12:46
97
Кино

В Новой Зеландии возобновили съемки «Аватара-2»

В среду, 17 июня, стало известно о том, что в Новой Зеландии возобновили съемки "Аватара-2".
Piter.tv 05:58
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное