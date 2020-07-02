Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаБиржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд

Стоимость бензина составила 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше, чем на предыдущих торгах, сообщает ТАСС. В июне стоимость Аи-95 несколько раз обновила рекорд, зафиксированный в 2018 году - 56,08 тыс. рублей за тонну.
Читать в источнике
Комментировать881

Подробнее о событии

Стоимость Аи-95 на бирже бьет рекорды четвертый день подряд

НТВ11:13

Цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

RT на русском09:54

Биржевая цена на АИ-95 побила рекорд в третий раз

Телеканал 360°09:44

Цена АИ-95 четвертые сутки подряд бьет исторический рекорд

Газета.Ru09:46

Цена бензина Аи-95 на петербургской бирже обновила рекорд

Коммерсантъ08:31

Что ожидать на АЗС? Рекорды биржевой цены Аи-95 обновляются каждый день

Вести.Ru10:26

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

ТАСС07:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек

Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек.
RT на русском 11:40
Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
294
Экономика

Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

Минфин России увеличит объем валовых заимствований до 5 трлн рублей, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 12:32
Спорт

World Athletics отказалась перенести срок выплаты штрафа ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в отсрочке по выплате штрафа за вмешательство в расследование допингового дела российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
РБК 03:41
1
Общество

МИД вернул контроль над взломанным хакерами Twitter кризисного центра

Контроль над взломанным в ночь с 1 на 2 июля аккаунтом департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter удалось вернуть, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в Twitter.
РБК 11:19
15
Общество

Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»

Достаточным бюджет в 45–60 тыс. руб. указали 18% респондентов, а доход от 20 тыс. до 30 тыс. руб устроил бы 4%. На менее чем 20 тыс. руб. в месяц оказались готовы «нормально» прожить лишь 2% опрошенных.
РБК 12:00
89
Авто

Hyundai построит в РФ завод по производству двигателей

Компания Hyundai приступила к строительству под Петербургом собственного завода по производству двигателей.
Daily-Motor.Ru 03:41
157
Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
5,8K
Армия и оружие

На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

РБК 03:02
77
Общество

В Японии рыбак поймал рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»

По словам блогера, которому удалось поймать эту рыбу, на фото рыба из семейства Thalassoma cupido.
Evo-rus.com 11:04
2
Политика

Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России

ТАСС 12:18
19
Наука

Мужчины чаще, чем женщины, считаются гениальными

В ходе исследования участникам показывали серию стимулов (например, изображение женщины или слово «гениальный») на экране компьютера, и предлагали отсортировать их по двум категориям, нажав клавишу E или I на клавиатуре.
Машины и Механизмы 12:39
Футбол

Владелец «Валенсии» рассматривает возможность продажи клуба

Владелец «Валенсии» Питер Лим планирует продать клуб, утверждает Radio Taronja.
Спорт-Экспресс 11:36
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
771
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
23
Происшествия

В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски

Воспитатель самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, а также сотрудница, наблюдавшая за происходящим, уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости 12:26
58
Общество

Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион

Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
1,5K
Общество

Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему

"Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)", - гласит общее заявление.
ТАСС 11:39
32
Общество

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
6,5K
Армия и оружие

На украинском авиазаводе при ремонте повредили военный Ан-26

Воздушное судно оказалось повреждено во время ремонта на авиазаводе гражданской авиации №410 в Киеве.
Российская газета вчера в 12:55
1
Экономика

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:14
Футбол

Булыкин: «Удивило, что на Акинфеева все накинулись после того, как он проявил свою гражданскую позицию»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу агитационного ролика с участием вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, который прорекламировал голосование по Конституции Российской Федерации.
Sport24.ru 09:48
Наука

Причина алмазных дождей на Уране и Нептуне была обнаружена

МедиаПоток 30 июня в 00:21
80
Шоу-бизнес

Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус.
Известия 12:16
6
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
486
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
2K
Политика

Албания разрешила россиянам безвизовый въезд в страну

Россияне могут не оформлять визы для туристических поездок в Албанию до 30 ноября 2020 года, сообщает МИД РФ.
Московский Комсомолец 12:12
1
Происшествия

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
177
Наука

На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения

Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни.
МонаВиста 13:10
3
Футбол

Контракт Сане с «Баварией» рассчитан до 2025 года

Мюнхен, Германия, 2 июля 2020, 18:53 — REGNUM 24-летний вингер сборной Германии Лерой Сане подписал с мюнхенской «Баварией» контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25.
REGNUM 11:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное