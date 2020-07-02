Энергетика
Российская газетаБиржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд
Стоимость бензина составила 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше, чем на предыдущих торгах, сообщает ТАСС. В июне стоимость Аи-95 несколько раз обновила рекорд, зафиксированный в 2018 году - 56,08 тыс. рублей за тонну.
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Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек
Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек.
RT на русском 11:40
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
Экономика
Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России увеличит объем валовых заимствований до 5 трлн рублей, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 12:32
Спорт
World Athletics отказалась перенести срок выплаты штрафа ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в отсрочке по выплате штрафа за вмешательство в расследование допингового дела российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
РБК 03:41
Общество
МИД вернул контроль над взломанным хакерами Twitter кризисного центра
Контроль над взломанным в ночь с 1 на 2 июля аккаунтом департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter удалось вернуть, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в Twitter.
РБК 11:19
Общество
Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»
Достаточным бюджет в 45–60 тыс. руб. указали 18% респондентов, а доход от 20 тыс. до 30 тыс. руб устроил бы 4%. На менее чем 20 тыс. руб. в месяц оказались готовы «нормально» прожить лишь 2% опрошенных.
РБК 12:00
Авто
Hyundai построит в РФ завод по производству двигателей
Компания Hyundai приступила к строительству под Петербургом собственного завода по производству двигателей.
Daily-Motor.Ru 03:41
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Общество
В Японии рыбак поймал рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
По словам блогера, которому удалось поймать эту рыбу, на фото рыба из семейства Thalassoma cupido.
Evo-rus.com 11:04
Наука
Мужчины чаще, чем женщины, считаются гениальными
В ходе исследования участникам показывали серию стимулов (например, изображение женщины или слово «гениальный») на экране компьютера, и предлагали отсортировать их по двум категориям, нажав клавишу E или I на клавиатуре.
Машины и Механизмы 12:39
Футбол
Владелец «Валенсии» рассматривает возможность продажи клуба
Владелец «Валенсии» Питер Лим планирует продать клуб, утверждает Radio Taronja.
Спорт-Экспресс 11:36
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Происшествия
В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски
Воспитатель самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, а также сотрудница, наблюдавшая за происходящим, уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости 12:26
Общество
Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион
Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
Общество
Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему
"Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)", - гласит общее заявление.
ТАСС 11:39
Общество
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
Армия и оружие
На украинском авиазаводе при ремонте повредили военный Ан-26
Воздушное судно оказалось повреждено во время ремонта на авиазаводе гражданской авиации №410 в Киеве.
Российская газета вчера в 12:55
Экономика
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:14
Футбол
Булыкин: «Удивило, что на Акинфеева все накинулись после того, как он проявил свою гражданскую позицию»
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу агитационного ролика с участием вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, который прорекламировал голосование по Конституции Российской Федерации.
Sport24.ru 09:48
Наука
Причина алмазных дождей на Уране и Нептуне была обнаружена
МедиаПоток 30 июня в 00:21
Шоу-бизнес
Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус
Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус.
Известия 12:16
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Политика
Албания разрешила россиянам безвизовый въезд в страну
Россияне могут не оформлять визы для туристических поездок в Албанию до 30 ноября 2020 года, сообщает МИД РФ.
Московский Комсомолец 12:12
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Наука
На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения
Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни.
МонаВиста 13:10
Футбол
Контракт Сане с «Баварией» рассчитан до 2025 года
Мюнхен, Германия, 2 июля 2020, 18:53 — REGNUM 24-летний вингер сборной Германии Лерой Сане подписал с мюнхенской «Баварией» контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25.
REGNUM 11:53