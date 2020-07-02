Стоимость бензина составила 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше, чем на предыдущих торгах, сообщает ТАСС. В июне стоимость Аи-95 несколько раз обновила рекорд, зафиксированный в 2018 году - 56,08 тыс. рублей за тонну.

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Общество МИД вернул контроль над взломанным хакерами Twitter кризисного центра Контроль над взломанным в ночь с 1 на 2 июля аккаунтом департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter удалось вернуть, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в Twitter. 15

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Футбол Булыкин: «Удивило, что на Акинфеева все накинулись после того, как он проявил свою гражданскую позицию» Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу агитационного ролика с участием вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, который прорекламировал голосование по Конституции Российской Федерации.

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Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 2K

Политика Албания разрешила россиянам безвизовый въезд в страну Россияне могут не оформлять визы для туристических поездок в Албанию до 30 ноября 2020 года, сообщает МИД РФ. 1

Наука На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни. 3