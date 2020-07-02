Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.

Политика Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции Российский лидер Владимир Путин в начале совещания в режиме видеоконференции выразил благодарность россиянам за поддержку на голосовании по поправкам к Конституции. 2,9K

Экономика Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд. 146

Политика Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса. 360

Авто Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм. 33

Шоу-бизнес Актера Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает Гильдия актеров Союза кинематографистов России. 3

Общество В России инвалидам упростили правила парковки Новый порядок предоставления парковочных мест, утвержденный главой правительства в феврале, подразумевает, что часть инвалидов III группы потеряет право на пользование бесплатными парковками. 22

Шоу-бизнес Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус. 4

Общество Недельная инфляция в России замедлилась до нуля Инфляция в России в период с 23 по 29 июня замедлилась до нуля после двух недель на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. 2

Интернет В WhatsApp появятся новые функции Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы. 7

Политика Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних. 469

Политика Эксперт назвал «аномальными» 22 млн голосов на голосовании по Конституции Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин по итогам анализа 88 млн избирателей пришел к выводу, что более 22 млн голосов можно считать «аномальными». 5

Армия и оружие Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд "Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства. 88

Политика В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК. 29