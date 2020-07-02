Энергетика

ТАССТАССОптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
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Стоимость Аи-95 на бирже бьет рекорды четвертый день подряд

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Цена бензина Аи-95 на петербургской бирже обновила рекорд

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Что ожидать на АЗС? Рекорды биржевой цены Аи-95 обновляются каждый день

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Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

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Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

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Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
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В «Динамо Брест» вспышка коронавируса. Федерация отказала в переносе матча

Отмечается, что «Динамо» просило перенести матч со «Смолевичами» в 16-м туре чемпионата, однако Белорусская федерация футбола (АБФФ) отказала клубу.
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Bloomberg: Sony планирует выкупить холдинг, владеющий разработчиками Warframe

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Новый порядок предоставления парковочных мест, утвержденный главой правительства в феврале, подразумевает, что часть инвалидов III группы потеряет право на пользование бесплатными парковками.
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Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус

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Месси забил 700-й гол за карьеру

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Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Представители компаний выразили недоумение произошедшим, отметив, что обычно курьеры помогают друг другу, а само сообщество разносчиков еды очень дружное.
Вести.Ru 11:17
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Общество

Недельная инфляция в России замедлилась до нуля

Инфляция в России в период с 23 по 29 июня замедлилась до нуля после двух недель на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
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В ГД предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну

В Госдуме внесли на рассмотрение законопроект, который может запретить сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну.
Газета.Ru 12:15
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В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
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Происшествия

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
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Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
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Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
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Эксперт назвал «аномальными» 22 млн голосов на голосовании по Конституции

Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин по итогам анализа 88 млн избирателей пришел к выводу, что более 22 млн голосов можно считать «аномальными».
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Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд

"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
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Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

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В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках

Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
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В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления

В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
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В Японии рыбак поймал рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»

По словам блогера, которому удалось поймать эту рыбу, на фото рыба из семейства Thalassoma cupido.
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Умер автор песен Антонова, Кобзона и Магомаева Борис Дубровин

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В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
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