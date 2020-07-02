Энергетика
ТАССОптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
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Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Российский лидер Владимир Путин в начале совещания в режиме видеоконференции выразил благодарность россиянам за поддержку на голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 08:00
Здоровье
Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если есть много меда
Употребление меда в больших количествах значительно осложняет процесс похудения, заявила диетолог Ольга Деккер.
РИА Новости 06:31
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов
По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
Российская газета 05:42
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Футбол
В «Динамо Брест» вспышка коронавируса. Федерация отказала в переносе матча
Отмечается, что «Динамо» просило перенести матч со «Смолевичами» в 16-м туре чемпионата, однако Белорусская федерация футбола (АБФФ) отказала клубу.
Soccer.ru 12:50
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально
В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
Evo-rus.com вчера в 07:46
Шоу-бизнес
Актера Проскурина похоронят на Троекуровском кладбище
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает Гильдия актеров Союза кинематографистов России.
Коммерсантъ 12:26
Игры
Bloomberg: Sony планирует выкупить холдинг, владеющий разработчиками Warframe
CyberSport.ru 08:31
Общество
В России инвалидам упростили правила парковки
Новый порядок предоставления парковочных мест, утвержденный главой правительства в феврале, подразумевает, что часть инвалидов III группы потеряет право на пользование бесплатными парковками.
Lenta.ru 10:11
Шоу-бизнес
Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус
Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус.
Известия 12:16
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Представители компаний выразили недоумение произошедшим, отметив, что обычно курьеры помогают друг другу, а само сообщество разносчиков еды очень дружное.
Вести.Ru 11:17
Общество
Недельная инфляция в России замедлилась до нуля
Инфляция в России в период с 23 по 29 июня замедлилась до нуля после двух недель на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 12:03
Политика
В ГД предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну
В Госдуме внесли на рассмотрение законопроект, который может запретить сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну.
Газета.Ru 12:15
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Политика
Эксперт назвал «аномальными» 22 млн голосов на голосовании по Конституции
Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин по итогам анализа 88 млн избирателей пришел к выводу, что более 22 млн голосов можно считать «аномальными».
Росбалт 07:34
Армия и оружие
Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд
"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 10:28
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Общество
В Западной Монголии установлен карантин из-за бубонной чумы
Согласно материалу CentralAsia, в Западной Монголии, граничащей с Российской Федерацией, была выявлена вспышка бубонной чумы.
News-24.ru 08:32
Кино
Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит продолжение
Канал Comedy Central заказал производство новых серий анимационного шоу «Бивис и Батт-Хед».
News.ru 06:11
Политика
В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках
Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК 12:30
Происшествия
В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления
В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
Общество
В Японии рыбак поймал рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
По словам блогера, которому удалось поймать эту рыбу, на фото рыба из семейства Thalassoma cupido.
Evo-rus.com 11:04
Общество
Умер автор песен Антонова, Кобзона и Магомаева Борис Дубровин
Российская газета 11:45
Общество
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07