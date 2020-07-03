Энергетика
РБКБиржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
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Происшествия
Старший следователь по особо важным делам СКР задержан за взятку
Уголовное дело о получении Русланом Миниахметовым взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин, к которому поступили материалы из ФСБ России.
Коммерсантъ 11:56
Общество
ПФР разъяснил россиянам новый порядок выплаты пенсий в июле
Как сообщили в пресс-службе ПФР, новый порядок оформлений, перерасчета и назначения пенсий начнет действовать в июле.
iReactor 13:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ
Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor вчера в 08:36
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Футбол
КДК РФС присудил «Оренбургу» техническое поражение в матче с «Уралом»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил "Оренбургу" техническое поражение в матче 25-го тура Российской-премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом", сообщается на сайте РФС.
РИА Новости 14:26
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
Общество
Роспотребнадзор запретил детский отдых за пределами регионов
Детский организованный отдых разрешили только в пределах своих регионов.
BFM.ru 13:12
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Общество
В Англии умер самый старый кот в мире
Самый старый кот в мире умер в Англии.
ТАСС 14:16
Общество
Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае
Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 05:11
Футбол
42-летний вратарь Буффон по окончании карьеры хочет доучиться в школе
Вратарь итальянского футбольного клуба «Ювентус» 42-летний Джанлуиджи Буффон заявил, что после завершения карьеры посвятит время себе и семье.
News.ru 05:59
Автоспорт
Квят пообещал прибавить в квалификации
В оставшееся до квалификации время инженеры и механики «Альфа Таури» постараются найти необходимый баланс в настройках, чтобы в субботу россиянин смог прибавить еще.
ProstoProSport 13:45
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович впервые прокомментировала роман с Павлом Прилучным
Не успел Павел Прилучный развестись с Агатой Муцениеце, как ему стали приписывать роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
Donday.ru 10:34
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов не подтвердил информацию о проблемах со здоровьем
Народный артист России Геннадий Хазанов не подтвердил данные о проблемах с сердцем, сообщив, что чувствует себя хорошо.
Российская газета 14:42
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru 03:56
Общество
Sony сменит название впервые более чем за 60 лет
Смена названия произойдет впервые более чем за 60 лет.
Astera 10:08
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Армия и оружие
Норвежские истребители сопроводили российские Ту-142 над Атлантикой
Норвежские самолеты сопроводили три российских истребителя Ту-142 во время их планового полета над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и акваторией северо-восточной Атлантики.
РБК 14:41
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Происшествия
Правозащитники попросили главу Следственного комитета возбудить уголовное дело из-за гибели чеченки Мадины Умаевой
Эхо Москвы 12:01
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
Спорт
ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов
Выяснилось, что ВФЛА задолжала большой долг размером более пяти миллионов долларов международной компании World Athletics и не смогла его выплатить в обозначенные сроки.
CT news 03:49
Авто
Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в РФ
Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в РФ, которая вышла ограниченным тиражом.
Tvoe-avto.com 05:03
Авто
Lamborghini представила скоростную яхту за 235 миллионов рублей
Стоимость яхты по нынешнему курсу составил 235 миллионов рублей. Она появится в продаже в начале 2021 года.
Деловое.ТВ 12:15