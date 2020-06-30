Энергетика
РБКБиржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
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Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват?
Lenta.ruвчера в 17:03
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ЦИК объяснила первые результаты голосования по Конституции в Коми
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев объяснил первые результаты голосования по поправкам в Конституцию в Республике Коми.
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До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
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В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
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«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
«Тамбов» (25 очков) находится на 14-м месте.
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В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина
В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
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В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
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В России начали серийное производство автомата А-545 (индекс 6П67).
Российская газета вчера в 04:14
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Быстров раскритиковал «Спартак» за игру от обороны в стиле «Уфы»
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров выразил недовольство работой главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.
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Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки вступят в силу после официального подведения итогов ЦИК.
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ЦИК закончил подсчет 100% бюллетеней по России.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Политика
В Японии заявили, что не меняют позиции по Курилам в связи с поправкой к Конституции РФ
Правительство Японии не комментирует голосование по внесению изменений в Конституцию РФ, однако его базовая позиция по вопросу южных Курильских островов и заключения мирного договора остается прежней.
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Медведь напал на рыбака на Камчатке
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В Казахстане из-за коронавируса с 5 июля вновь введут ограничения
Правительство Казахстана приняло решение о введении дополнительных карантинных мер с 5 июля на 14 дней в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в республике.
Известия 02:56
Политика
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Глава национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку по причине оказываемого на него политического давления.
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Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
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Врачи рассказали, от чего страдают переболевшие коронавирусом пациенты
Вылечившиеся от коронавирусной инфекции пациенты страдают от мышечных, неврологических, когнитивных и эмоциональных проблем.
Вечерняя Москва 02:26
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
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Разработчики Resident Evil Village объяснили название игры и оценили её готовность к релизу
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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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В Мьянме при сходе оползня погибли по меньшей мере 96 человек
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Журналисты «Новой газеты» Светлана Виданова и Игорь Финковский обратились в полицию
Журналисты "Новой газеты" Светлана Виданова и Игорь Финковский обратились в полицию.
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Мусаев: «В наши ворота поставили неоднозначный пенальти»
Рассчитывали, что замены освежат игру. К сожалению, в наши ворота поставили неоднозначный пенальти.
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