Энергетика

РБКРБКБиржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
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Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват?

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Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновляет рекорд

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Оптовая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд

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В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
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Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
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В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
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Россия начала серийное производство конкурента АК-12

В России начали серийное производство автомата А-545 (индекс 6П67).
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Быстров раскритиковал «Спартак» за игру от обороны в стиле «Уфы»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров выразил недовольство работой главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.
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Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки вступят в силу после официального подведения итогов ЦИК.
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ЦИК закончил подсчет 100% бюллетеней по России

ЦИК закончил подсчет 100% бюллетеней по России.
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Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
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Разработчики Resident Evil Village объяснили название игры и оценили её готовность к релизу

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С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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Более 20 млн тестов на коронавирус провели в России

В России провели более 20 млн тестов на выявление коронавируса, из-за подозрения на COVID-19 в больницах находится 286 тыс. человек.
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В Мьянме при сходе оползня погибли по меньшей мере 96 человек

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Рассчитывали, что замены освежат игру. К сожалению, в наши ворота поставили неоднозначный пенальти.
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