Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.

Армия и оружие Пентагон опубликовал доклад о связях России и Талибана "Россия, скорее всего, продолжит поддерживать усилия США по примирению с талибами в надежде, что это примирение предотвратит долгосрочное военное присутствие США (в Афганистане)", - говорится в опубликованном в среду докладе Пентагоне о безопасности в Афганистане.

Общество Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова). 19

Шоу-бизнес Скончался актер Виктор Проскурин На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда. 132

Общество У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии. 11

Политика В Томской области 71% избирателей поддержали поправки к Конституции Поправки к Конституции одобрили 71,72% жителей Томской области, 1 июля сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

Футбол Тренер «Краснодара»: расстроены результатом матча с «Ростовом» Футболисты "Краснодара" расстроены результатом матча с "Ростовом", заявил главный тренер команды Мурад Мусаев.

Авто Новый Hyundai Santa Fe получит гибридную версию для Европы Новый Santa Fe появится на европейском авторынке в сентябре 2020 года. Чуть позже в этом году он поступит в продажу в США. 15

Спорт Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.

Здоровье На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. 1,2K

Политика Более 82% саратовских избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ В Саратовской области за поправки в Конституцию проголосовали более 1 млн 187 тысяч человек или 82,24%.