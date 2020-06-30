Энергетика

РБКРБКБиржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
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Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват?

Lenta.ruвчера в 17:03

Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновляет рекорд

Вести.Ru30 июня в 09:35

Цена бензина АИ-95 обновляет исторический рекорд третий день подряд

Газета.Ru30 июня в 09:15

Биржевая цена бензина АИ-95 бьет исторический рекорд третий день подряд

РИА Новости30 июня в 08:53

Бензин АИ-95 вновь побил исторический рекорд

Телеканал 360°30 июня в 09:49

Оптовая цена бензина Аи-95 в третий раз побила рекорд

Известия30 июня в 09:33

Оптовая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд

ТАСС30 июня в 07:14
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Происшествия

В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка

РИА Новости вчера в 19:39
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал доклад о связях России и Талибана

"Россия, скорее всего, продолжит поддерживать усилия США по примирению с талибами в надежде, что это примирение предотвратит долгосрочное военное присутствие США (в Афганистане)", - говорится в опубликованном в среду докладе Пентагоне о безопасности в Афганистане.
РИА Новости вчера в 12:37
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Политика

ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов

Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов.
Известия вчера в 19:26
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Общество

Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия

Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова).
Ведомости вчера в 22:41
19
Шоу-бизнес

Скончался актер Виктор Проскурин

На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service вчера в 08:04
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Происшествия

Медведь напал на рыбака на Камчатке

ТАСС вчера в 21:02
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Общество

У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн

Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
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Политика

В Томской области 71% избирателей поддержали поправки к Конституции

Поправки к Конституции одобрили 71,72% жителей Томской области, 1 июля сообщает пресс-служба ЦИК РФ.
ИА Красная Весна вчера в 12:15
Футбол

Тренер «Краснодара»: расстроены результатом матча с «Ростовом»

Футболисты "Краснодара" расстроены результатом матча с "Ростовом", заявил главный тренер команды Мурад Мусаев.
РИА Новости вчера в 16:52
Происшествия

Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Накануне.Ru 30 июня в 06:36
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Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
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Футбол

Эден Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Хетафе»

Мадридский «Реал» в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».
Чемпионат вчера в 21:46
Шоу-бизнес

Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной

Пятый канал 30 июня в 22:25
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили коронавирус у 41 пациента

Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 41 жителя Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости вчера в 01:38
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Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК вчера в 13:26
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Авто

Новый Hyundai Santa Fe получит гибридную версию для Европы

Новый Santa Fe появится на европейском авторынке в сентябре 2020 года. Чуть позже в этом году он поступит в продажу в США.
Evo-rus.com вчера в 22:19
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Армия и оружие

Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США

Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
Военное дело 30 июня в 04:15
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Спорт

Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.
Lenta.ru вчера в 14:00
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 30 июня в 05:57
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Кино

Команда Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о стульях на съемках

Представитель Кристофера Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о том, что режиссер не разрешает сидеть на съемочной площадке, сообщает Indiewire.
РИА Новости вчера в 18:54
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
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Космос

Нестабильная массивная голубая звезда исчезла в карликовой галактике

N+1 30 июня в 10:10
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Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
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Здоровье

На Среднем Урале выявлено ещё 256 носителей коронавируса

В Свердловской области зафиксировали коронавирус ещё у 256 жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM вчера в 04:54
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Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
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Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
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Политика

Более 82% саратовских избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ

В Саратовской области за поправки в Конституцию проголосовали более 1 млн 187 тысяч человек или 82,24%.
Взгляд-инфо вчера в 23:56
Экономика

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.
Коммерсантъ вчера в 18:00
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Как работают Яндекс.Новости?
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