Энергетика
РБКБиржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
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Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват?
Lenta.ruвчера в 17:03
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Гаджеты
Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10
Внеплановое обновление Windows 10 появилось за две недели до стандартного, которое должно появиться 14 июля.
Evo-rus.com 01:41
Политика
Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 19:06
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов и сообщил новые данные
Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области. К этому часу специалисты ЦИК обработали 99,52% протоколов.
Российская газета вчера в 21:28
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Здоровье
95% сахалинцев, заболевших ковидом в июне, никуда не улетали
Министр здравоохранения области Владимир Ющук подтвердил, что среди тех, кто прилетает к нам обследованный, фиксируется низкое количество заболевших.
Сахалин.Инфо 01:35
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com 30 июня в 09:39
Общество
Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными
Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 654 тыс. (6556 за сутки).
РБК 01:03
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Общество
В Свердловской области закончили голосовать по изменению Конституции
REGNUM вчера в 11:02
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле Военно-мроских сил США.
Piter.tv 30 июня в 02:35
Общество
В Петербурге на Дворцовой площади началась акция «Стоп поправки»
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади началась акция против внесения поправок в Конституцию – «Стоп поправки», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости вчера в 08:30
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Шоу-бизнес
Пригожин оценил положение российских артистов
Lenta.ru вчера в 23:54
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Политика
В Забайкалье 72,92% избирателей поддержали поправки к Конституции
За принятие поправок к Конституции РФ в Забайкалье, по предварительным итогам голосования, высказались 74,92% избирателей, против - 24,22%, сообщили РИА Новости в избиркоме Забайкальского края.
РИА Новости 00:40
Происшествия
Делом о ДТП с пострадавшим под Волгоградом ребенком заинтересовалась Генпрокуратура
Генеральная прокуратура России дала поручение разобраться в причинах ДТП, произошедшего в конце июня в Городищенском районе Волгоградской области, в результате которой пострадал восьмилетний ребенок.
V1.ru 01:50
Культура
Дела о саундтреках в екатеринбургских кинотеатрах рассмотрят повторно
Коллегия по экономическим спорам Верховного суда России отменила акты апелляционной и кассационной инстанций по искам Российского авторского общества (РАО) к владельцам екатеринбургских кинотеатров относительно использования саундтреков.
Московский Комсомолец Екатеринбург 30 июня в 08:23
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Общество
ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса
Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев.
РБК 01:27
Армия и оружие
В России стартовало производство нового автомата А-545
Автомат А-545, который считается конкурентом известного АК-12, запущен в серийное производство на российском заводе имени Дегтярева.
Политическая Экспертиза вчера в 11:13
Космос
Собственный интернет появится на российском сегменте МКС до конца года
Вечерняя Москва вчера в 06:33
Здоровье
В Москве 20 КТ-центров вернутся к плановому приему пациентов
К плановому приему пациентов вернутся 18 городских поликлиник и два диагностических клинических центра Москвы, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры.
Москва 24 00:58
Футбол
Лэмпард раскритиковал игроков «Челси» за поражение «Вест Хэму»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался после матча с «Вест Хэмом» (2:3) в 32-м туре АПЛ.
ProstoProSport вчера в 23:31
Политика
Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 62%
Общая явка на голосование по поправкам к Конституции составила 62,89% по состоянию на 17:00, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:00
Экономика
Минэк сделал первые предложения по корректировке нацпроекта МСП
По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.
Известия вчера в 17:10
Энергетика
«Газпром» вернул польской компании 1,5 млрд долларов переплаты за газ
"Газпром" вернул польской компании PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за газ после пересмотра стоимости голубого топлива с 1 ноября 2014 года.
Клопс вчера в 10:06
Политика
Голосовавшие в Нью-Йорке россияне не поддержали поправки в Конституцию
Большинство из проголосовавших россиян в Нью-Йорке не поддержали поправки в Конституцию, информировал пресс-секретарь Генконсульства РФ в городе Алексей Топольский.
Московский Комсомолец вчера в 23:02