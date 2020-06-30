Энергетика

РБКРБКБиржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
Читать в источнике
Комментировать620

Подробнее о событии

Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновляет рекорд

Вести.Ru09:35

Цена бензина АИ-95 обновляет исторический рекорд третий день подряд

Газета.Ru09:15

Исторический максимум: цена АИ-95 на бирже стала рекордной

Петербургский дневниквчера в 11:06

Бензин АИ-95 вновь побил исторический рекорд

Телеканал 360°09:49

Оптовая цена бензина Аи-95 в третий раз побила рекорд

Известия09:33

Оптовая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд

ТАСС07:14

Биржевая цена бензина АИ-95 бьет исторический рекорд третий день подряд

РИА Новости08:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

Газета.Ru 06:27
644
Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com 08:21
317
Общество

Собянин: Явка на электронное голосование по Конституции составила 93%

Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил данные по явке на электронному голосованию по поправкам к Конституции РФ, которое проводилось в Москве и Нижегородской области.
Росбалт 13:49
15
Политика

После опровержения фейков хакеры атаковали сайт Общественной палаты РФ

Хакеры совершили DDos-атаку на сайт Общественной палаты РФ.
РЕН ТВ 15:09
Политика

Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом

Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru 12:40
1
Происшествия

СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян

РИА Новости 13:58
125
Экономика

Губернатор Тульской области посетил «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск»

Тула, 30 июня 2020, 17:45 — REGNUM Компанию «Проктер энд Гэмбл — Новомосковск» посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 30 июня.
REGNUM 10:45
1
Армия и оружие

Генсек НАТО призвал к налаживанию диалога с Россией

Необходимость ведения диалога между НАТО и Россией констатировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время конференции Немецкого института глобальных и региональных исследований (German Institute for Global and Area Studies, GIGA), 30 июля видео мероприятия было опубликовано на канале НАТО в YouTube.
ИА Красная Весна 14:13
2
Происшествия

Главврач объяснил найденные мешки для трупов у больницы в Коммунарке

Lenta.ru 05:58
1,2K
Авто

Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок

Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net 02:24
11
Шоу-бизнес

Кристина Асмус после заявления о разводе начала приводить себя в форму

Российская актриса Кристина Асмус после заявления о разводе начала приводить себя в форму. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:18
7
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия вчера в 15:44
369
Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
53
Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
382
Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия 14:22
62
Футбол

Уткин назвал чашу стадиона «Зенита» лучшей в России

Известный журналист Василий Уткин поделился мнением о стадионе «Газпром Арена», который расположен в Санкт-Петербурге.
ProstoProSport 10:29
Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу

ЦСКА победил «Спартак» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РБК 15:28
Фигурное катание

Вернувшаяся в Россию фигуристка Медведева проверилась на коронавирус

Российская фигуристка Евгения Медведева вернулась в Россию из Японии, ее тесты на коронавирус дали отрицательный результат, сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
Взгляд.ру 09:08
1
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С завтрашнего дня, 1 июля, в Российской Федерации вступят в силу 3 изменения, касающиеся водителей автомобилей.
Evo-rus.com 09:49
998
Шоу-бизнес

Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

Bimru.ru 04:32
25
Автоспорт

Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault

Интерфакс-Спорт 06:47
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
1,3K
Космос

Эксперт: Кремль готовится к параду планет

Какие последствия принес последний парад планет, а также как готовится к нему Кремль, рассказал политолог Илья Гращенков, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 27 июня в 21:00
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
496
Армия и оружие

Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что до конца июля исследования, проводимые ведомством в рамках создания вакцины от коронавируса, будут завершены.
RT на русском 14:53
191
Политика

Шахтёры объявили бессрочный протест в центре Киева

С сегодняшнего дня украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста в правительственном квартале в Киеве.
Rusvesna.su 05:51
2
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
4,2K
Космос

Астроном оценила вероятность падения крупного астероида на Землю

Падения на Землю астероида размером более 10 километров ожидать не стоит.
Вечерняя Москва 07:31
Происшествия

В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков

В Люберцах на чердаке дома найдены тела трех подростков. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства их смерти.
Вести.Ru 15:00
5
Армия и оружие

ФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России

30 апреля официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил о приостановке реализации сделки по поставкам комплексов С-400 из-за коронавируса.
Известия 10:33
164
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное