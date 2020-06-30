Энергетика
РБКБиржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
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Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com 08:21
Общество
Собянин: Явка на электронное голосование по Конституции составила 93%
Мэр Москвы Сергей Собянин озвучил данные по явке на электронному голосованию по поправкам к Конституции РФ, которое проводилось в Москве и Нижегородской области.
Росбалт 13:49
Политика
После опровержения фейков хакеры атаковали сайт Общественной палаты РФ
Хакеры совершили DDos-атаку на сайт Общественной палаты РФ.
РЕН ТВ 15:09
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru 12:40
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Экономика
Губернатор Тульской области посетил «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск»
Тула, 30 июня 2020, 17:45 — REGNUM Компанию «Проктер энд Гэмбл — Новомосковск» посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 30 июня.
REGNUM 10:45
Армия и оружие
Генсек НАТО призвал к налаживанию диалога с Россией
Необходимость ведения диалога между НАТО и Россией констатировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время конференции Немецкого института глобальных и региональных исследований (German Institute for Global and Area Studies, GIGA), 30 июля видео мероприятия было опубликовано на канале НАТО в YouTube.
ИА Красная Весна 14:13
Авто
Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок
Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net 02:24
Шоу-бизнес
Кристина Асмус после заявления о разводе начала приводить себя в форму
Российская актриса Кристина Асмус после заявления о разводе начала приводить себя в форму. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:18
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия вчера в 15:44
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
Футбол
Уткин назвал чашу стадиона «Зенита» лучшей в России
Известный журналист Василий Уткин поделился мнением о стадионе «Газпром Арена», который расположен в Санкт-Петербурге.
ProstoProSport 10:29
Футбол
ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу
ЦСКА победил «Спартак» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РБК 15:28
Фигурное катание
Вернувшаяся в Россию фигуристка Медведева проверилась на коронавирус
Российская фигуристка Евгения Медведева вернулась в Россию из Японии, ее тесты на коронавирус дали отрицательный результат, сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
Взгляд.ру 09:08
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С завтрашнего дня, 1 июля, в Российской Федерации вступят в силу 3 изменения, касающиеся водителей автомобилей.
Evo-rus.com 09:49
Автоспорт
Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault
Интерфакс-Спорт 06:47
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Космос
Эксперт: Кремль готовится к параду планет
Какие последствия принес последний парад планет, а также как готовится к нему Кремль, рассказал политолог Илья Гращенков, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 27 июня в 21:00
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Армия и оружие
Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что до конца июля исследования, проводимые ведомством в рамках создания вакцины от коронавируса, будут завершены.
RT на русском 14:53
Политика
Шахтёры объявили бессрочный протест в центре Киева
С сегодняшнего дня украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста в правительственном квартале в Киеве.
Rusvesna.su 05:51
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Космос
Астроном оценила вероятность падения крупного астероида на Землю
Падения на Землю астероида размером более 10 километров ожидать не стоит.
Вечерняя Москва 07:31
Происшествия
В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков
В Люберцах на чердаке дома найдены тела трех подростков. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства их смерти.
Вести.Ru 15:00
Армия и оружие
ФСВТС заявила о невозможности реэкспорта С-400 без согласия России
30 апреля официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил о приостановке реализации сделки по поставкам комплексов С-400 из-за коронавируса.
Известия 10:33