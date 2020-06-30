Цена на бензин марки Аи-95 вновь достигла рекордных значений. В ходе торгов 29 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже она выросла до 58,174 тысячи рублей за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 0,4% по сравнению с уровнем предыдущей сессии, пишет ТАСС.

Политика ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок к Конституции страны.

Экономика «ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz «ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».

Политика Более 82% саратовских избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ В Саратовской области за поправки в Конституцию проголосовали более 1 млн 187 тысяч человек или 82,24%.

Политика Против поправок в Конституцию проголосовали только в Ненецком АО Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центризбиркома России, Ненецкий автономный округ оказался единственным субъектом РФ, где большинство граждан высказались против предлагаемых поправок в основной закон страны. 19

Политика Центризбирком опубликовал предварительные итоги голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России Центризбирком почти закончил подсчет голосов избирателей в голосовании по внесению изменений в Конституцию.

Политика ЦИК проверил 2,7% протоколов голосования по поправкам к Конституции Общероссийское голосование по поправкам к Конституции продолжается. Жители восточной части России уже отдали свой голос.

Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 60

Политика Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин. 1,9K

Происшествия В Бурятии выявили более трёх тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 «Из 43 новых случаев COVID-19: 4 чел. — прибывшие из других регионов, 1 чел. — связаны с очагом в БСМП, 3 чел. — связаны с очагом в Тункинском районе, 5 чел. — работники рудников п. Ирокинда, 15 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе. 190

Политика Валентин Коновалов назвал лидеров и аутсайдеров голосования в Хакасии Среди городов-лидеров по явке Коновалов назвал Абазу — 55,8%. Самая низкая явка в Абакане — 39,4%.

Общество «Ростелеком» заподозрил школьников в DDoS-атаках на учебные ресурсы По данным «Ростелекома», атаки осуществлялись на электронные дневники, сайты с проверочными работами, площадки для онлайн-уроков и пр. В связи с тем, что мощность атак в этот же период снизилась, аналитики предположили, что их проводили сами школьники, «которые хотели сделать недоступными для себя электронные контрольные, а для родителей — свои дневники».

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Общество Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.

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