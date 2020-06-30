Энергетика
КомпанияБиржевая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд
Цена на бензин марки Аи-95 вновь достигла рекордных значений. В ходе торгов 29 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже она выросла до 58,174 тысячи рублей за тонну. Стоимость Аи-95 выросла на 0,4% по сравнению с уровнем предыдущей сессии, пишет ТАСС.
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Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват?
Lenta.ruвчера в 17:03
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ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов
Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок к Конституции страны.
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«ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма».
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Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
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Более 82% саратовских избирателей поддержали поправки в Конституцию РФ
В Саратовской области за поправки в Конституцию проголосовали более 1 млн 187 тысяч человек или 82,24%.
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Россия выполняет заказы на поставку оружия в ударном темпе
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Netflix представил эпичный трейлер нового фэнтези-сериала «Проклятая»
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Центризбирком опубликовал предварительные итоги голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России
Центризбирком почти закончил подсчет голосов избирателей в голосовании по внесению изменений в Конституцию.
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Общероссийское голосование по поправкам к Конституции продолжается. Жители восточной части России уже отдали свой голос.
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С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
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В Иркутской области число заразившихся коронавирусом достигло 8 тысяч
2 июля в Иркутской области подтверждены 239 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 8025.
SIA.ru вчера в 23:09
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Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски
Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин.
REGNUM вчера в 09:13
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В Бурятии выявили более трёх тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
«Из 43 новых случаев COVID-19: 4 чел. — прибывшие из других регионов, 1 чел. — связаны с очагом в БСМП, 3 чел. — связаны с очагом в Тункинском районе, 5 чел. — работники рудников п. Ирокинда, 15 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
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Валентин Коновалов назвал лидеров и аутсайдеров голосования в Хакасии
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Медведь напал на рыбака на Камчатке
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«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
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В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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«Ростелеком» заподозрил школьников в DDoS-атаках на учебные ресурсы
По данным «Ростелекома», атаки осуществлялись на электронные дневники, сайты с проверочными работами, площадки для онлайн-уроков и пр. В связи с тем, что мощность атак в этот же период снизилась, аналитики предположили, что их проводили сами школьники, «которые хотели сделать недоступными для себя электронные контрольные, а для родителей — свои дневники».
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Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
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На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
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Госдеп поддержит распространение «американских ценностей» в Словении
Госдепартамент США намерен профинансировать инициативы, направленные на распространение «американских ценностей» в Словении.
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Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
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Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности
Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
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На Сахалине назвали условие освобождения приезжих от изоляции
Справка об отсутствии COVID-19 у прибывающих на Сахалин людей избавит их от изоляции, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
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Более 140 домов остались в Благовещенске без света из-за аварии
В центральной части Благовещенска из-за аварии без света остались жители более чем 140 домов.
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