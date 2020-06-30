Энергетика
РБКБиржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.
Читать в источнике
Оценить508
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Происшествия
Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране
Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.
РИА Новости 15:03
Наука
Учеными разработана перчатка, способная переводить с языка жестов
Создана роботизированная перчатка, которая может стать переводчиком с языка жестов.
ToDay News Ufa 16:09
Футбол
Митрюшкин ушел из «Сьона» по истечению контракта
Российский вратарь Антон Митрюшкин ушел из «Сьона». Информацию официальная, содержится на официальном сайте швейцарского клуба.
Нева Спорт 14:13
Игры
NVIDIA показала новые скриншоты Cyberpunk 2077 с технологией RTX
CyberSport.ru 04:01
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Происшествия
Дом культуры горит в Гусь-Хрустальном
В городе Гусь-Хрустальный горит здание Дома культуры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 15:35
Общество
Темнокожий Иисус появился в британском соборе
«Жизни темнокожих имеют значение, поэтому мы превратили наш Алтарь Изгнанных в место для размышлений и молитв, поставив в самый центр алтарную картину, написанную Лорной», — в интервью Daily Mail пояснил такое решение настоятель собора.
ФАН 14:27
Футбол
Тренер «Спартака» отметил хорошую игру защиты ЦСКА против Соболева
"Красно-белые" остались вдесятером на 77-й минуте после удаления полузащитника Романа Зобнина, который грубо отмахнулся и локтем ударил хавбека ЦСКА Ивана Облякова.
РИА Новости 16:22
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия вчера в 15:44
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Общество
Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам к Конституции с МКС
RT на русском 14:55
Политика
Сайт Общественной палаты РФ подвергся DDoS-атаке хакеров
Злоумышленники устроили DDoS-атаку на сайт Общественной палаты России и общественного наблюдения.
Экономика сегодня 14:52
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны в роли Бэтмена
В СМИ появилась информация, что киностудия Warner ведёт переговоры с Майклом Китоном о его возвращении на экраны в образе постаревшего Брюса Уэйна в ленте "Флэш", над которым работает режиссёр фильма "Оно" Андрес Мускетти.
Газета Metro 11:20
Футбол
Сане подпишет 5-летний контракт с «Баварией»
Футболист подпишет с «мюнхенцами» 5-летний контракт, при этом он пошел на уступки новому клубу и снизил планку по заработной плате.
LiveSport.ru 13:37
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Evo-rus.com 11:52
Футбол
Азмун повторно оштрафован за нарушение режима самоизоляции
Футболист петербургского "Зенита" Сердар Азмун повторно оштрафован за нарушение режима самоизоляции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "сине-бело-голубых".
Газета.Ru 14:36
Игры
PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для PS4
Ранее компания говорила, что консоль сможет запускать около 4000 игр для PS4 на PlayStation 5 с повышенной частотой кадров и улучшенной графикой.
Cyber.sports.ru 15:00
Экономика
Губернатор Тульской области посетил «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск»
Тула, 30 июня 2020, 17:45 — REGNUM Компанию «Проктер энд Гэмбл — Новомосковск» посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 30 июня.
REGNUM 10:45
Экономика
«Яндекс» привлек более миллиарда долларов в ходе размещения акций
В ходе ускоренного размещения акций "Яндекс" смог продать 8 млн новых акций класса A по цене 49,25 доллара за ценную бумагу.
Вести.Ru 04:46
Общество
В Москве аннулированы 436 бюллетеней в Раменках и пять в Лефортове
Мосгоризбирком МГИК аннулировал 436 бюллетеней в Раменках и сейф-пакет в Лефортове из-за выявленных нарушений в ходе надомного голосования по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 08:54
Авто
В Японии протестировали российский внедорожник UAZ Hunter
Журналист японского издания The Best Car протестировал российский внедорожник UAZ Hunter.
Деловое.ТВ 10:44
Общество
Польша обрекла на гибель 100 военных лётчиков, разорвав отношения с Россией
Евразия Daily 06:56