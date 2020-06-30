CNN узнал о манере общения Трампа с Путиным и другими лидерами

Президент США Дональд Трамп нередко проявлял некомпетентность в разговорах с иностранными лидерами, а его манера вести беседу в ряде случаев была оскорбительной для собеседников, утверждает телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме и разведывательных кругах США, осведомленных о содержании разговоров.