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Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.В источнике
С чего всё началось

Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд

На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95. По итогам торговой сессии 29 июня стоимость этой марки топлива с поставкой в Европейской части России достигла 58,174 тысячи рублей за тонну.
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Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам

Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
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СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян

В отношении Крестины и Ангелины Хачатурян дело направили прокурору с обвинительным заключением, в отношении третьей сестры — с "постановлением о применении принудительной меры медицинского характера".
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CNN узнал о манере общения Трампа с Путиным и другими лидерами

Президент США Дональд Трамп нередко проявлял некомпетентность в разговорах с иностранными лидерами, а его манера вести беседу в ряде случаев была оскорбительной для собеседников, утверждает телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме и разведывательных кругах США, осведомленных о содержании разговоров.
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