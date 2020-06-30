Биржевая цена на бензин АИ-95 обновила исторический рекорд
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Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте биржи.В источнике
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Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд
На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи установилась рекордная цена на бензин АИ-95. По итогам торговой сессии 29 июня стоимость этой марки топлива с поставкой в Европейской части России достигла 58,174 тысячи рублей за тонну.
РИА Новости29 июня в 10:03
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